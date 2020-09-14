檢方曝台電技術員「三大過失」！武界壩放水釀4死　10萬元交保

記者白珈陽／南投報導

台中市太平兩家共6人12日前往南投縣仁愛鄉武界壩野營，不料13日凌晨上游台電卻疑似傳出機械故障，武界壩無預警洩洪，導致兩家人在睡夢中遭洪水沖走，釀成4死慘劇。稍早南投地檢署襄閱召開記者會說明，13日尋獲的3名死者經相驗後，認定死因為生前溺水窒息，導致呼吸衰竭死亡，而另外，台電的蘇姓值班人員因在故障的通報涉有疏失，因此諭令10萬元交保。

▲武界水壩閘門無預警開啟造成4死慘劇，台電認為是傳輸電纜絕緣體劣化所致。（圖／ETtoday資料照）



南投地檢署14日上午針對此案召開記者會說明，目前已對13日尋獲的3名死者完成相驗，初步認定死因均為生前溺水窒息，導致呼吸衰竭死亡。

此外，針對台電人員疏失部分，南投地檢署表示，13日接獲通報後，檢方立刻趕赴現場保全證據，並在經過相關調查後認定，蘇姓值班人員在閘門故障的發覺上，以及後續的通報、示警等3大環節涉有疏失，因此諭令10萬元交保。

南投地檢署提到，目前將會針對台電人員進行調查，若查出有其他人員涉有過失，則會依法追究，至於詳細事發原因也有待調查釐清。

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