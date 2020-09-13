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武界壩放水吞4人！洩洪廣播SOP曝光　2大關鍵時間必須發警報

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記者趙蔡州／綜合報導

台北市外雙溪13日發生2名釣客遭溪水沖走，南投仁愛鄉武界則有4名遊客在溪邊露營被沖走。據悉，其實水庫或堤壩放水均有一定的SOP，像是排定放水前1小時必須通知里長、警消等單位，放水15分鐘前也必須再次廣播，提醒民眾要盡快遠離河邊避免危險，一旦缺少通知就可能造成民眾死傷。

不論是台電還是其他管理水利設施的政府單位，若要放水必須遵守一定的SOP作業後才可以打開閘門，避免放水後下游瞬間溪水暴漲造成傷亡。南投武界壩13日就因為無預警放水，釀成3人死亡1人失蹤悲劇；台北外雙溪也有2名釣客遭溪水沖走，所幸在下游地區被消防人員救起、保住性命。

▲▼東吳大學旁外雙溪2男遭溪水沖走，1人獲救1人待救。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市外雙溪13日發生2名釣客遭溪水沖走事件。（圖／記者黃彥傑攝）

台北自來水事業處SOP，洩洪之前會在溪流沿線廣播，若以本次發生意外的外雙溪為例，放水前1小時及前15分鐘均會各別廣播10分鐘，之後開啟閘門還得有工程師親自開啟，也因為是「手動」開啟閘門，人員必須提早趕到閘門現場等候命令。

台北自來水事業處雙溪場場長陳晟彬表示，「只要觀測到外雙溪上游的雨量如果過大，必須要做一個調節性放水的作業的時候，我們的人員就會親自到現場來操作閘門的開關」、「放水前的一個小時，他們會向包含消防隊、里長、派出所等相關單位，進行一個通報的工作。」

▲▼武界壩放水吞4人！洩洪廣播SOP曝光　2大關鍵時間必須發警報。（圖／東森新聞）

▲洩洪沒廣播提醒或乾脆無預警放水，就有可能造成民眾嚴重死傷。（圖／東森新聞）

若沒廣播提醒或乾脆無預警放水，就有可能造成民眾嚴重死傷。武界壩13日無預警放水造成3死1失蹤，就有人聯想到台北1981年的外雙溪事件，當時自來水廠3名技工貪圖方便，未依照SOP通報就擅自將欄水壩柵門升起、連續放水4次，造成下游600多名正在野餐的師生遭洪水沖走、最終有15人不幸溺斃。

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