武界壩4死生前最後身影曝！秘境享天倫...死神挾大水突揮刀

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記者李忠憲、徐愷昕／南投報導

台中賴姓、盧姓2家庭6人前往南投仁愛鄉武界一線天紮營，13日因武界壩無預警放水，造成3大2小遭暴漲溪水沖走，最後一名失蹤者、盧姓男子14日上午8點34分已被找到，目前確定4人不幸罹難。而對照事故發生前，2家人秘境享天倫的最後身影，與死神挾大水奪命之後的現場狀況，令人觸目心驚、充滿遺憾。

▲台中2家庭6人前往南投露營，13日遭暴漲溪水沖走，事故發生前露營畫面曝光。（圖／記者李忠憲翻攝）

南投縣消防局指出，14日晨進行搜救行動，地面部分兵分三路展開搜索，而空中則委由空勤總隊出動直升機、空拍機進行空勘；稍早上午8時34分，空勤總隊直升機於距離事故地點約11公里外的河床處發現男屍，並立即執行吊掛作業，目前該具男屍已由警消駕車運出，初步確認，死者身分就是失蹤了盧男，後續遺體也將送往殯儀館，並通知家屬到場。

▲清晨一場大水，車輛整個被沖至河床砂石中。（圖／民眾提供）

稍早事故發生前露營畫面曝光，從照片中可見，2車原停靠河床邊紮營，一旁還有2個露營帳，上方幾名大人在泡茶聊天，沒想到入睡後的一場大水沖下，原本是幸福的2家庭，如今卻是天人永隔，現場僅遺留下的帳篷殘骸，令人痛心。

面對丈夫、女兒相繼身亡，盧妻痛苦不已，今晨也在臉書說道，「電視新聞播出的武界一線天附近，被說沖走是我家跟朋友這2個家庭，受難者盧OO（我先生），手機無法用了。」她表示，有重要事請打她的手機。

▲▼南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，露營地帳面目全非。（圖／記者鄧木卿攝）