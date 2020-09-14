村落僅離武界壩200公尺　法治村民質疑台電：我們好害怕

▲武界壩露營現場在大水退去後，滿目瘡痍。（圖／ETtoday資料照）

記者白珈陽／南投報導

台中市太平區2家人12日前往南投縣仁愛鄉武界壩野營，未料13日凌晨上游台電竟卻疑似傳出機械故障，武界壩無預警洩洪，2家人因此在睡夢中遭洪水沖走，釀成4死慘劇。位於水壩下方僅2、300公尺的法治村，傳出有村民質疑當時蘇姓值班人員打瞌睡，未能及時發現異狀，導致慘劇發生；法治村長葉阿良表示，15日上午11時將向台電陳情，盼能了解究竟是人為疏失還是儀器設備出問題。

葉阿良指出，以往水壩洩洪都會發出通知，讓村民能適時撤離危險區域，沒想到這次放水竟沒有通報，甚至鬧出了人命，由於村落與水壩位置相當接近，「我們開始擔心之後是否還會出現同樣問題，村民都非常害怕」，因此決定明早要向台電陳情，要求說明意外發生原因。

葉阿良說，該地是屬於他們的私人土地，許多村子的傳統活動或教會活動，有時會選在溪邊進行，而在活動前一天也會特別觀察天氣，若天候不良、台電警示洩洪，便會取消活動，這次的意外若後續沒有處理好，會有很大的影響。

對此，台電回應，這起事件已進入偵查階段，由檢調介入調查，他們不便多做說明；另外，台電表示確有接獲葉阿良通知，明日將會與法治村村民進行會議。

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