武界禁入溪中⋯觀光局竟辦「溯溪」活動！律師：若也沖走人可國賠？

▲武界當地力有告示牌，警告不得入溪或野營。圖為大觀電廠(武界壩)下游警示牌。（圖／台電提供）

記者李宜秦／台北報導

南投仁愛鄉武界壩閘門故障意外放水釀成4死慘劇，交通部觀光局表示，該處並非合法露營地，是禁止紮營或入溪。不過律師林智群在臉書上揭露，觀光局今年初曾推出「追雲武瀑快樂似神仙一日」遊程，內含「一線天溯溪」活動，質疑遊程合法性。觀光局則表示，目前正在釐清中。

根據觀光局脊梁山脈旅遊年官網顯示，今年2月10日貼出一則「追雲武瀑快樂似神仙一日」的套裝遊程，行程包括武界茶園攻頂觀日出、武界部落、武界電廠、摩摩拉爾瀑布、一線天溯溪尋寶趣、野炊、樂森林、手作披薩等。

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▲南投仁愛鄉武界壩閘門故障意外放水釀成4死慘劇。（圖／ETtoday資料照）

觀光局官網寫下，南投仁愛鄉的武界部落（法治村）是布農族卓社群的原住民社區，也是台灣布農族分布最北的一支。由於清晨都有雲海湧現，而被稱為「雲的故鄉」，加上未經人煙雜沓，保有原始風光及布農族最純真的年代，猶如人間淨土。武界光復後更名為法治村，有多處天然景觀。

武界因為沒有過度的人為開發，使得原始環境保留的十分完好，宛如遺世的烏托邦。此地一帶有武界水壩、水壩登頂步道、思源吊橋、武界吊橋、曲冰峽谷等景點。

近日發生武界壩閘門故障，意外放水釀成4死慘劇，經查發現，當地早已立警告牌，要求旅客不得在溪中玩水，也不可在該地野營。

▲▼觀光局推出「追雲武瀑快樂似神仙一日」遊程。（圖／觀光局提供）

林智群質疑，「那這些參加觀光局行程的旅客，他們算不算擅入河道？警告牌說不能進入溪裡，觀光局還辦溯溪耶！萬一水壩故障時間發生在白天，沖走一堆旅客，那這些民眾可不可以請求國賠呢？」

林智群表示，「另外觀光局還把這個武界一線天當作強力推動的景點，所以很多旅行社也都在推這個活動，那私人旅行社推這個活動，如果上游水壩故障放水，沖走一堆旅客（他們也都看了告示牌喔），他們可不可以要求國賠呢？」

林智群強調，「其實民眾在不對的地方露營，是白目，但水壩故障放水，是對人民生命財產有威脅的事情，這次事件，政府當然要徹底檢討，因為那個河道平時其實是很多人在活動的，政府不能一句話『有告示牌』就帶過，免除自己應該負的責任」。

▲觀光局「追雲武瀑快樂似神仙一日」遊程。（圖／翻攝自觀光局官網）