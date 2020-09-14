武界壩痛失老公女兒！倖存女「盼國賠」突關臉書　最後悲慟文曝光

記者趙蔡州／綜合報導

南投仁愛鄉武界壩13日無預警放水，造成2個家庭共4人死亡悲劇，倖存胡姓女子盼能申請國賠外，14日凌晨也在臉書悲痛寫下，「被沖走的，是我家跟朋友（家），這2個家庭，受難者盧XX（我先生）」等，讓人看了相當不捨，不過她的臉書14日下午突然關閉，其丈夫的臉書也無法查看。

回顧整起事件經過，盧、賴兩家共6人12日結伴前往武界一線天溪床露營，不料武界壩13日凌晨無預警放水，導致溪水瞬間暴漲，將盧男（53歲）、盧男女兒（12歲）、賴姓男子（41歲）、賴妻陳姓女子（48歲）、賴男兒子（6歲），總共5人沖走。胡女因為獨自睡在車上逃過一劫，賴男則是自行游上岸脫困。

▲南投縣武界壩13日無預警放水，造成4人死亡悲劇。（圖／記者李忠憲翻攝）

胡女得知丈夫、女兒均不幸死亡後非常悲痛，數度在鏡頭前泣不成聲，14日凌晨6時許更在臉書寫下，「電視新聞播出的，武界一線天附近，被說沖走，是我家，跟朋友，這2個家庭。受難者盧XX（我先生）手機無法用了，有重要事，請找我」，讓親友看了非常不捨，希望她能保重身體。

救難隊員14日上午8時34分透過空中搜索，在事發地點11公里外發現盧男遺體。胡女與家人接到消息後，馬上趕到派出所認屍，製作筆錄後搭車前往殯儀館，面對媒體提問不發一語，14日下午也將個人臉書關閉，其丈夫的臉書也無法查看。

▼倖存的胡女14日凌晨在臉書悲痛發文，該文在胡女臉書關閉後已無法查看。（圖／翻攝自臉書）