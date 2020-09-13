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鶯歌「希望米」開賣　品嚐香Q有機米豐收喜悅

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▲鶯歌「希望米」開賣 品嚐香Q有機米豐收喜悅。（圖／新北市農業局提供）

▲鶯歌「希望米」開賣，品嚐香Q有機米豐收喜悅。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市鶯歌區的心希望園區，今年所生產的「希望米」開賣了！配合園區內的「新農民創業輔導訓練課程」栽種希望米，除了代表園區友善環境的心，也同時象徵學員們從農的小小希望，限量販售300包。

新北市農業局為推動有機農業，從2009年與鶯歌區農會合作成立心希望農業示範園區，推出「新農民創業輔導訓練課程」，邀請農業改良場各領域專家、大專院校講師到場授課，內容包含「農業基礎知識介紹」、「有機農業生產技術解說」及「農產品分級包裝與行銷」等課程，由生產基礎理論導入，並配合田間實作訓練，適合從農新手參加。

農業局表示，配合新農民創業輔導訓練課程，園區經營團隊與學員以不施用化肥、農藥方式栽種健康無毒的水稻，在園區裡，每一個成熟飽滿的穀粒除了代表團隊熱愛土地的心，同時也是象徵每位學員務農希望，因此將這批稻米稱為「希望米」。

農業局說，希望米品種為台南11號，全臺廣為栽種，品質佳。園區輔導員陳淵慶表示，心希望園區的學員都是非農業背景的人，他們在大太陽下，捲起褲管，踏進土裡，從頭學起，從插秧、除草、施肥到收成，都在園區經營團隊指導下完成。

鶯歌農會表示，希望米煮出來的飯，口感香Q，且黏彈性佳，吃過都稱讚，往年一公布開賣，就秒殺售光。近期今年一期作「希望米」已經收割，限量販售300包，每包1.5公斤裝售價110元。

農業局長李玟表示，新北市為推廣有機農業，並培訓創新農業新血，今年「新農民創業輔導訓練課程」即日起開始報名，從109年9月28日至11月27日止為期2個月的訓練課程，歡迎有意從農的民眾加入，一同培育Q彈飽滿「希望米」的行列。報名簡章詳情可至新北市政府農業局官網：www.agriculture.ntpc.gov.tw重要公告查詢。另外，想品嚐香Q的希望米，請洽鶯歌區農會，訂購電話：02-2670-6262。

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▲鶯歌「希望米」開賣 品嚐香Q有機米豐收喜悅。（圖／新北市農業局提供）

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