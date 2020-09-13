新北八里文旦柚雙冠軍出爐　青農接棒品質創新高

▲李炳輝原先在外工作，因父親逐漸年長，決定返家幫忙父親李清長（甜柚王）。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市八里區農會於10日辦理「第29屆文旦柚」及「第4屆幸福果饌」評鑑比賽，分別由李炳輝及黃志暐拿下冠軍殊榮，此外李清長獲得今年甜柚王頭銜，甜度高達14.05度。今年文旦柚產季開跑，在電商平台「小農電舖直銷站」以及八里區農會門市都可以買的到，同時農會門市也可搭配柚香券消費拿優惠，數量有限。

八里區農會為了提升文旦柚品質，於1992年開始，每年舉辦八里區「文旦柚評鑑比賽」，讓八里在地農友相互切磋，藉此提高農友生產以及果園管理技術。另為提供給消費者更高品質的文旦柚，於2017年開始辦理「幸福果饌評鑑比賽」，採精裝版禮盒規格辦理評鑑，透過更嚴格的分級制度，提供消費者最好的精選老欉文旦柚。

▲黃志暐的父親柚農黃阿發。

柚農李炳輝從小就跟在父親身邊幫忙，小時候除了上課其他時間幾乎都在果園裡，所以雖然目前才30出頭，也已經從農接近20年。李炳輝原先在外工作，因父親逐漸年長，決定返家幫忙父親李清長（甜柚王）。

李炳輝創立品牌「柚&蜜」，為了推廣家中果園，積極參加青年農民聯誼會、農民學院、改良場等課程，從中學習許多包裝、行銷、果樹栽培知識，希望自家品牌「柚&蜜」能夠如同「堅持自然，友善耕作」的理念，生生不息的成長。

柚農黃志暐從小就在家中協助農作，不論是耕作、管理、採收樣樣都難不倒他，身為2代青農的他是家中農場菁英業務，主要協助家中柚子拓展銷售通路。

▲無法出門的民眾也別擔心，也可以在電商平台「小農電舖直銷站」購買。

黃志暐表示，為加強行銷家中農產品，一家人一起建立「艸田八家」品牌。另為提供給消費者最安心、優質的文旦柚，「艸田八家」是八里區最先加入產銷履歷以及QR code標章的文旦柚品牌，希望給大家吃到最好的文旦柚。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，今年文旦柚成熟期天氣晴朗、少雨，文旦柚品質更勝往年，加上柚子熟度剛好趕上中秋節，是最佳赏味時期，大家要把握訂購機會，帶著又甜又香的八里文旦柚過中秋。

農業局表示，9月19日、20日在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「新北幸福柚 平安有保佑」現場除了有最優質的文旦柚外，還有文旦柚相關趣味活動以及DIY體驗，好吃又好玩，同時凡是來展售會現場使用三倍券的消費者，即可兌換文旦柚品嘗券，歡迎大家將新北市最優質、最安心、最美味的文旦柚帶回家。

無法出門的民眾也別擔心，也可以在電商平台「小農電舖直銷站」購買！詳細活動資訊可至八里區農會臉書查詢，購買文旦柚產品資訊請洽各產區農會，或直接上「小農電舖直銷站」訂購：https://www.gotobali.com.tw/。

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