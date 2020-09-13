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夏日北海岸！金山磺港農再社區　打造漁村風情新亮點

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▲夏日北海岸！金山磺港農再社區 打造漁村風情新亮點。（圖／新北市農業局提供）

▲夏日北海岸！金山磺港農再社區，打造漁村風情新亮點。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局輔導磺港社區加入培根計畫打造社區新亮點， 磺港社區內的漁港位在金山岬西南邊，由於位置良好漁獲量豐富，成為金山地區重要的海鮮漁港，遊客不妨在享受金山的溫泉洗禮後，再來一頓豐盛的海鮮饗宴，為遊程劃下美好的句點。

磺港最為人知的傳統文化為磺火捕魚，台語稱為蹦火仔，是新北金山一帶海域流傳百年歷史的傳統捕魚方式，也是全臺唯一僅存仍持續古老的捕魚作業，「金山磺火捕魚蹦火仔」更被登錄為新北市文化資產。

金山磺港社區總幹事許金和表示，漁業是勞力密集的產業，居民大多以捕魚維生，隨著近海漁業資源日益減少，造成漁村人口不斷流失，且迅速老化的問題，居民開始自覺並設法想要改善。

▲夏日北海岸！金山磺港農再社區 打造漁村風情新亮點。（圖／新北市農業局提供）

▲金山磺港農再社區，利用海廢創作社區特色意象。

許金和說，2019年度磺港社區透過農業局輔導討論社區願景、挖掘產業特色，並推動社區自主改善集會中心，如利用海廢創作社區特色意象，藉由3D彩繪或使用當地素材拼貼歷史故事及設置社區代表圖像等，期望未來磺港可朝生產、生活、生態三生方向發展。

農業局長李玟表示，目標轉型為休閒觀光漁業的磺港社區，已於核心班培根課程訓練針對社區發展協會活動中心修繕與綠美化工作，並以此為未來遊客中心之觀光基地。

李玟說，今年度將可針對各項盤點的特色包含魚路古道、海上賞蹦火、娛樂漁船等，將這些特色進行整體性的串聯，誠摯歡迎民眾造訪蛻變後的磺港與新的秘境，一同見證農村再生的成果。

► 美麗最大的祕密

▲夏日北海岸！金山磺港農再社區 打造漁村風情新亮點。（圖／新北市農業局提供）

▲夏日北海岸！金山磺港農再社區 打造漁村風情新亮點。（圖／新北市農業局提供）

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