　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北府中美學示範基地　「潮念舊生活節」正式登場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新北府中美學示範基地 潮念舊生活節正式登場。（圖／新北市文化局提供）

▲新北府中美學示範基地，「潮念舊生活節」正式登場。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局「潮念舊生活節」即日起於板橋府中正式登場！以過往的枋橋城「府中」為基地，打造假日生活市集、巷弄街頭藝術展演及古城文化體驗活動，更結合在地信仰及新銳設計師推出府中限定平安符及設計杯袋，希望以最有歷史的城市記憶打造最新潮的生活品味，激發你對城市美學的想像！

侯友宜表示，為推動城市新美學的再造，市府今年啟動「府中美學示範基地」計畫，陸續推動各項跨局處軟硬體計畫，讓板橋府中地區串連起四鐵共構的新板特區及國定古蹟林本源園邸所在的枋橋古城區，成為傳統與新潮交融的生活美學基地。

▲新北府中美學示範基地 潮念舊生活節正式登場。（圖／新北市文化局提供）

▲ 新北市副市長陳純敬（左）參觀現場攤位品嚐新北好茶。

文化局表示，本次活動結合新北在地品牌推出假日「潮念舊生活市集」，包含在地傳承一甲子的烘焙品牌「大將金角」、來自坪林的「白青長茶作坊」、三峽「谷芳有機茶園」等。另有數十場的街頭藝術匯演及435藝術聚落進駐團隊為府中地區量身打造的6件藝術裝置。

文化局說，這次更結合在地重要信仰中心之一「板橋慈惠宮」與新銳設計師─張簡士揚的設計，推出「潮念舊−府中限定平安符」，連結常民生活信仰與美學設計，護佑百姓健康平安。

板橋府中「潮念舊生活節」以板橋豐厚的歷史底蘊為基底，結合當代新潮視覺設計，藉由市集、藝術展演及各項文化體驗活動，演繹出傳統生活場域交融當代潮流氛圍的新生活美學，活動即日起至10月25日，每週六、日下午4時至9時，歡迎喜愛藝文的市民朋友相約府中，在歷史中遇見新潮美學藝術。更多活動資訊歡迎上官網：https://literature.culture.ntpc.gov.tw/查詢。

► 美麗最大的祕密

▲新北府中美學示範基地 潮念舊生活節正式登場。（圖／新北市文化局提供）

▲新北府中美學示範基地 潮念舊生活節正式登場。（圖／新北市文化局提供）

ET快訊
高雄女居家檢疫13天猝死！採檢初步結果出爐
一年後療效剩不到9成　杏輝6藥品遭下架
高雄人夫打110報案：有人正在性侵我老婆！警衝現場傻眼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

反瘦肉精美豬　台南市第二場公投連署爆人潮

男子舞廳飲酒揮刀鬧事　安平警迅速壓制逮捕

警邀四校特教生參與「火炬跑」　身體力行挺身障奧運

新北府中美學示範基地　「潮念舊生活節」正式登場

關鬼門「打城」　新莊地藏庵法會超渡枉死亡靈

花蓮科技教育論壇產官學聚首　高希均：教育讓所有人成為贏家

跟著西藏浪人逛市場品嘗家鄉味　花蓮私廚藏味料理大公開

桃園男持刀逛大街員警英勇制伏　署長陳家欽慰勉肯定

「神農獎」豬農蘇鵬　投資溫室種有機小黃瓜創口碑

2020桃園地景藝術節以「構築城市」為主題　創作28組藝術作品

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

不准笑！他分享看骨科超鬧笑話　醫生拿出脊椎遭嗆：給我放回去

徐若瑄出道30年從尿布台回歸歌壇　坦言「非常不喜歡被寫嫁給富商」

吳娜拉.全昭旻唱歌「哄Jessi睡覺」　劉在錫疲憊嘆氣：我明天就要辭職！

療癒男聲！溫柔翻唱《飛鳥和蟬》　他道出纏綿心境...網：不斷重播

可放置「2台洗衣機+電動曬衣桿」解決小坪數困擾！打造日系陽台

反瘦肉精美豬　台南市第二場公投連署爆人潮

男子舞廳飲酒揮刀鬧事　安平警迅速壓制逮捕

警邀四校特教生參與「火炬跑」　身體力行挺身障奧運

新北府中美學示範基地　「潮念舊生活節」正式登場

關鬼門「打城」　新莊地藏庵法會超渡枉死亡靈

花蓮科技教育論壇產官學聚首　高希均：教育讓所有人成為贏家

跟著西藏浪人逛市場品嘗家鄉味　花蓮私廚藏味料理大公開

桃園男持刀逛大街員警英勇制伏　署長陳家欽慰勉肯定

「神農獎」豬農蘇鵬　投資溫室種有機小黃瓜創口碑

2020桃園地景藝術節以「構築城市」為主題　創作28組藝術作品

驚悚畫面曝！虎尾休旅車高速逆向衝撞　毀8車3人傷

中職／總教練會議將討論近期判決　丘昌榮盼簡單化

《我的婆婆》他登「最爛角色」！　PTT集體抗議：還要忍耐幾集

反瘦肉精美豬　台南市第二場公投連署爆人潮

路跑到一半...選手倒臥草地！　段慧琳抱懷裡急救15分鐘：交往才有的進展

小紅書推爆的「無花果豆沙色」來了！YSL漆光唇釉限量新色#428、#431被搶翻

王金平赴海峽論壇遭酸「求和」　謝龍介：已走味變調不必再去

2家庭武界野營！睡夢中遭溪水沖走　3死1失蹤…遺體送抵殯儀館

朱銘美術館「毛起來」　愛犬主人免費入園...送專屬「鐵飯碗」

高雄婦居家檢疫意外死亡　莊人祥：新冠肺炎檢驗為陰性

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

地方熱門新聞

囤貨150公噸！雲林蒜商喊冤　立委出面護航

紅葉國小「傳奇桃花心木」…50年吞噬輪胎

黃偉哲揪買台南好柚慶中秋

「消防系」生帶女友遊情人瀑布！命喪池底

歡慶99體育節「運動嘉年華」熱鬧登場

房租漲52倍！平溪天燈街店家槓地主

台南市善化區六德里長補選楊蘇秋香勝

台南表揚績優長照人員暨家庭照顧者楷模

在家穿鞋被眼鏡蛇咬…男嚇奔出門

新北汐止區農會小農鮮舖開幕

桃園地景藝術節創作28組作品

花蓮好幸福　7大好孕禮送新手爸媽

新北紀錄片　大師傳授「6堂課」

豆花伯遭棄單　黃偉哲到場包下所有豆花

更多熱門

相關新聞

新莊地藏庵法會超渡枉死亡靈

新莊地藏庵法會超渡枉死亡靈

你聽過「打城」嗎？新莊地藏庵在農曆7月27日至29日鬼門關前3天（國曆9月14日至16日）舉辦超渡法會，其中「打城」法會在第一天的晚上舉行，邀請高僧到場誦經、作法，將枉死或因意外等非自然死亡的亡魂從枉死城救出，得以轉世投胎，出苦得樂。

捷運環狀線日載量創新高　侯友宜：盼儘早接回自己做

捷運環狀線日載量創新高　侯友宜：盼儘早接回自己做

新北汐止區農會小農鮮舖開幕

新北汐止區農會小農鮮舖開幕

新北紀錄片　大師傳授「6堂課」

新北紀錄片　大師傳授「6堂課」

獨／八煙野溪暴漲1人受困　登山客獲救

獨／八煙野溪暴漲1人受困　登山客獲救

關鍵字：

新北板橋府中潮念舊生活節

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

何超盈產後暴肥「前後對比照曝光」

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」！5千人怒炸

即／武界4遊客遭溪水沖走　警消尋獲7歲男童遺體

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

丁允恭摟妹照曝！被爆吃學妹炫耀　本人回應了

即／7歲男童母親尋獲遺體　武界露營遊客2死2失蹤

阿公海邊吹奏阿嬤好享受　網放大看：嚇一跳

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

即／水庫無預警放水！露營遊客2大2小遭沖走

周杰倫正妹球友曝光！３美女身分超狂

即／失聯1天！成大男學生陳屍「化工系館頂樓」

美國隊長手滑PO出「清晰私處照」！

親吐討厭處女！丁允恭PTT帳號遭起底

16歲少年夜衝五指山　失控自撞亡

二伯忘拆「媽媽配件」直接出門糗炸

更多

最夯影音

更多
眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0
他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面