▲新北府中美學示範基地，「潮念舊生活節」正式登場。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局「潮念舊生活節」即日起於板橋府中正式登場！以過往的枋橋城「府中」為基地，打造假日生活市集、巷弄街頭藝術展演及古城文化體驗活動，更結合在地信仰及新銳設計師推出府中限定平安符及設計杯袋，希望以最有歷史的城市記憶打造最新潮的生活品味，激發你對城市美學的想像！

侯友宜表示，為推動城市新美學的再造，市府今年啟動「府中美學示範基地」計畫，陸續推動各項跨局處軟硬體計畫，讓板橋府中地區串連起四鐵共構的新板特區及國定古蹟林本源園邸所在的枋橋古城區，成為傳統與新潮交融的生活美學基地。

▲ 新北市副市長陳純敬（左）參觀現場攤位品嚐新北好茶。

文化局表示，本次活動結合新北在地品牌推出假日「潮念舊生活市集」，包含在地傳承一甲子的烘焙品牌「大將金角」、來自坪林的「白青長茶作坊」、三峽「谷芳有機茶園」等。另有數十場的街頭藝術匯演及435藝術聚落進駐團隊為府中地區量身打造的6件藝術裝置。

文化局說，這次更結合在地重要信仰中心之一「板橋慈惠宮」與新銳設計師─張簡士揚的設計，推出「潮念舊−府中限定平安符」，連結常民生活信仰與美學設計，護佑百姓健康平安。

板橋府中「潮念舊生活節」以板橋豐厚的歷史底蘊為基底，結合當代新潮視覺設計，藉由市集、藝術展演及各項文化體驗活動，演繹出傳統生活場域交融當代潮流氛圍的新生活美學，活動即日起至10月25日，每週六、日下午4時至9時，歡迎喜愛藝文的市民朋友相約府中，在歷史中遇見新潮美學藝術。更多活動資訊歡迎上官網：https://literature.culture.ntpc.gov.tw/查詢。

► 美麗最大的祕密