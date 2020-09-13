關鬼門「打城」　新莊地藏庵法會超渡枉死亡靈

▲新莊地藏庵法會超渡枉死亡靈。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

你聽過「打城」嗎？新莊地藏庵在農曆7月27日至29日鬼門關前3天（國曆9月14日至16日）舉辦超渡法會，其中「打城」法會在第一天的晚上舉行，邀請高僧到場誦經、作法，將枉死或因意外等非自然死亡的亡魂從枉死城救出，得以轉世投胎，出苦得樂。

新莊地藏庵主任委員張永寬表示，人只要不是壽終正寢或病故，而是因災害、戰爭、意外、被害等含冤身亡者，皆稱為枉死。「枉死城」是民俗信仰中，枉死之人靈魂居所，認為人的年壽由天命註定，非自然死亡的亡魂即無法立即升天，被困在「枉死城」受苦難。

▲新莊地藏庵於「打城」法會，當天擺放紙紮的枉死城。

張永寬說，為超渡枉死之靈，新莊地藏庵於「打城」法會當天擺放紙紮的枉死城，由高僧誦經、作法、打破城，接著再將城燒毀，讓枉死城內亡魂均能救拔。

民政局長柯慶忠表示，新北市主祀地藏王菩薩的廟宇有3間，秉持菩薩普度眾生的大願，長期推動公益慈善事業，其中新莊地藏庵建於清乾隆22年，至今已有263年歷史，2019年捐款近1700萬元，捐助新莊各級學校、弱勢團體、警察義消救護等機關，此外，廟方更設立大眾圖書館、開辦藝文講堂、頒發獎學金鼓勵後進，補助各項藝文及體育活動，宏揚教化，培植地方人才不遺餘力。

宗教禮俗科長賴小萍說，地藏王菩薩是佛教四大菩薩之一，宏願解救沉淪地獄眾生，農曆7月29日為地藏王菩薩聖誕，也是民俗月的最後一天，依民間習俗要關鬼門，因此各地藏王廟皆會辦理祭典及祀禮，讓好兄弟在整整一個月的豐盛供養後重返陰間。

民政局表示，為恭祝地藏王菩薩聖誕，新莊地藏庵及樹林慈恩宮自9月14日起連續3天舉辦超渡法會，地藏庵同時於活動中心分設「淨土壇」為諸善追薦祖先、超渡親屬。

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