只顧搶口罩！孩「弄翻整鍋茶葉蛋」被燙紅狂哭　大媽反應扯爆

記者周亭瑋／綜合報導

桃園一名女網友今天中午到超商預購口罩，當時有位大媽專注地輸入驗證碼，放任同行的2個小孩在店內玩耍，不料其中1、2歲的孩子不慎弄翻整鍋茶葉蛋，被燙到尖叫大哭，而大媽卻若無其事地繼續搶口罩，連路人都看不下去了。

▲大媽繼續輸驗證碼，反倒是店員和路人急忙出手。（圖／翻攝自爆怨公社）

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女網友在爆怨公社傻眼發文，「今天中午12點，萊爾富可以預購萊潔軍綠口罩，很多人都去排隊等著預購，我也帶著我的孩子一同前往，但在龍潭國保店碰到讓我刷三觀的事，原來搶口罩比小孩安全還重要！」

一位戴著花口罩的大媽忙著搶口罩，不知輸入多少次驗證碼，然後放任同行的小孩在店內嬉鬧，「後來一個約1、2歲的小孩墊腳去扯茶葉蛋的電鍋，悲劇發生...整鍋蛋就這樣從孩子上方往下澆，這時孩子尖叫大哭，大家慌張地把孩子抱起來處理，同時一直問這是誰的小孩？」

結果，這位大媽一副事不關己，繼續問旁邊小孩手機驗證碼；反觀路人，則是趕緊幫孩子冰敷，店員也接手抱他去沖水，「而帶孩子的阿桑什麼都不管，因為店員抱著孩子無法幫客人結帳，我們請阿桑暫停手邊的事，先去幫孩子沖水，但她不要欸，繼續按機台搶口罩。」

▲整鍋茶葉蛋被弄翻。（圖／翻攝自爆怨公社）

忍無可忍的她大聲質問對方，「口罩不過399，有比小孩還重要嗎？」更扯的是，大媽搶完口罩，竟轉頭責罵年齡較長的孩子，為何沒看好小孩，一席話讓她理智線全斷，氣得跳出來嗆說「妳根本沒資格罵小孩，整鍋茶葉蛋澆在小孩身上，有多燙有多痛阿？」

事後，原po也得知，「孩子可能不是她的，是她姑姑的，所以她才會這樣，而且店員一開始就怕這樣的事發生，所以有請阿桑要看顧自己帶來的孩子，但悲劇還是發生了，請帶孩子出門的各位家長，多注意自己的孩子。」

網友們看完也紛紛喊扯，「誇張...小孩燙傷，茶葉蛋的鍋一直是熱的，燙到很嚴重吧，真靠北...口罩比小孩重要」、「為了口罩瘋了，是多怕死搶成這樣」、「X！居然在我家附近發生這種鬼事，真想幹譙她幾句」、「小孩怎麼那麼衰小，給這樣的老太婆顧」、「如果監視器有錄到，要好好留著，省得阿桑嚼舌根！真是可憐了孩子」、「茶葉蛋有買單嗎」。

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