影／天菜帥弟回台灣讀書！「姊姊們怕他長不高」狂餵食...變另一個人

記者周亭瑋／綜合報導

「我弟走鐘了！」一名女網友有個小15歲的弟弟，長年和父母在國外生活，之前老弟回台灣讀書，身為姊姊的她們發揮「阿嬤精神」，非常認真地餵養及照顧他；沒想到，原本天菜臉孔逐漸消失，同時弟弟更朝著搞笑路線越走越遠啦。

▲小帥哥側顏超殺。（圖／原po授權引用，請勿隨意翻攝，以免侵權。）

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親姊在dcard發文笑說，他們家已有3個女兒，而長年在國外工作的爸媽因為感情太好，又生了一個足足小她15歲的弟弟，「原先這小子在國外因為挑食，媽媽本身也挑食，所以他們一起營養不良，由於沒有高個基因，我和妹妹很怕他長不高，所以討論先把他帶回台灣照顧，讀書一陣子。」

在姊妹們用心照顧之下，老弟猶如韓國歐巴的帥顏，硬生生膨脹了一圈；重點是，原本霸道高冷的氣質已不復見，而深藏體內的諧星技能則迅速被打開，像是穿著姊姊的睡衣，拿牛奶棒當蕭吹；或是在風中狂擠雙下巴；還有捲毛造型配賊笑，更是超經典。

▲▼諧星潛能無限阿XDDDD。（圖／原po授權引用）

看到弟弟原本的模樣，大票姐姐秒被圈粉，興奮直呼「第一張有帥到，姐姐願意等他10年」、「弟弟如果不繼續走鐘下去，上學後應該也是班草等級吧」、「側臉不笑的顏值爆高欸，想許願正臉不笑的照片」、「第一張有霸氣總裁的俊」、「弟弟根本是騙人生小孩系列一份子」、「媽呀第一張真的帥」、「好期待長大的樣子」。

另外，許多網友也不禁笑回，「不講話很帥，一開口破功的那種」、「二哈的fu」、「感覺全家都不錯」、「這個弟弟也太適合穿花襯衫了」、「敲碗爸媽的相識過程跟日常生活，你們一家太療癒了」、「想認識姊姊」。

►下殺4.8折、千元有找太划算

▼圓圓的還是很可愛啦。（圖／原po授權引用）