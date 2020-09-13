全都是假的！　台灣女網紅慘遭「盜臉」登上全球色情網站　

▲臉書去年出資逾3億發起DeepFake檢測挑戰賽。（圖／翻攝自Facebook官方部落格）

財經中心／台北報導

近年來「深度造假」（ Deepfake ）技術迅速發展，讓不少女星身受其害，其中最著名的案例就是2017年 時《神力女超人》女主角蓋兒加朵(Gal Gadot) 的臉被移花接木到A片上在，對此，3C達人廖阿輝表示，這類的技術也越來越加成熟，但在重製這類的影片時要注意觸法。

「深度造假」（ Deepfake ）指的是用人工智慧和機器學習合成的媒體資訊（圖片、聲音、影像等），透過AI技術將影片、照片中的人物進行換臉處理，而這項技術也逐漸在網路上氾濫，使得假訊息及詐騙問題日益嚴重。

廖阿輝指出，在網路上比較常見的深度造假影片以A片居多，且主要多以國外女星受害最深，不少人都會蒐集影像與照片素材，再進行重製，像是蓋兒加朵的重製影像也是最多，幾乎成為範本。

雖說國外女星受害最多，但其實台灣女星、女網紅也深受其害，對此，廖阿輝則說，主要是素材庫夠大，犯罪者就能將其重製成自己想要的影像內容，因此這項技術也越來越多人可以使用，而公眾人物多半會成為首要目標，因為素材比較好獲取。

不過，廖阿輝也說，像這樣重製影像的作法其實都已違法，主要是違反肖像權以及智慧財產權，因此就算台灣目前有立法委員研擬要另外立法防堵，在這項草案尚未通過前，目前都還是有相關法律可以對此行為制裁。

另外，在去年臉書（Facebook）宣布出資1000萬美元（約新台幣3.15億元）與微軟（Microsoft）、學術界及人工智慧（AI）界的合作夥伴一同發起深度偽造（DeepFake）挑戰賽，揪出這些造假影片。

而先前YouTuber蕾菈（Lyla）也曾在在IG限時動態發文，寫道：「從2年前就一直拿一張不是我的照片說我的影片流出就算了，現在在A片網站上又出現換臉的，把我的臉換到女主角上，這樣你們會比較爽嗎？」接著更痛批現在社會太病態，做這種事的人太憤世忌俗，生活也過得太可悲，才需要靠揶揄別人達到高潮。

▲蕾菈照片被盜用。（圖／翻攝自Instagram／蕾菈）