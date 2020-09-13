部署中國科學　習近平：走出適合國情的創新路子

▲ 中國國家主席習近平。（圖／路透）



文／中央社台北13日電

中國國家主席習近平11日在科學家座談會上表示，中國許多的關鍵核心技術受制於人，部分關鍵原料依賴進口。當前中國的經濟社會和民生發展，比過去任何時候都更加需要科學技術。

據新華網公布的會談講話，習近平說，「在激烈的國際競爭面前，在單邊主義、保護主義上升的大背景下，我們必須走出適合國情的創新路子，特別是要把原始創新能力提升擺在更加突出的位置，努力實現更多『從0到1』的突破。」

習近平表示，中國面臨的很多關鍵技術問題，核心原因是基礎理論研究跟不上，源頭和底層的東西沒有搞清楚。研究方向的選擇要堅持需求導向，從國家急迫需要和長遠需求出發，真正解決實際問題。

習近平在座談會上談到，當前中國經濟社會發展、民生改善、國防建設面臨許多需要解決的現實問題。比如農業方面，很多種子大量依賴國外，農產品種植和加工技術相對落後，一些地區農業面源污染、耕地重金屬污染嚴重。

工業方面，一些關鍵核心技術受制於人，部分關鍵零組件與材料依賴進口；能源資源方面，石油對外依存度達到70%以上，油氣勘探開發、新能源技術發展不足。

北京青年報旗下微信公眾號「政知道」撰文表示，這場科學家座談會，意在就「十四五」時期中國科技事業發展聽取意見。這也是繼8月24日「經濟社會領域專家座談會」之後，習近平又一次開門問策。

文章還說，這不是習近平首次就科技布局。還包括7月21日在北京召開的「企業家座談會」、7月28日在中南海召開的「黨外人士座談會」、8月20日在合肥召開的「扎實推進長三角一體化發展座談會」、8月24日在中南海召開的「經濟社會領域專家座談會」等。

▲習近平指中國應走出適合國情的創新路子。（圖／路透社）