開毒趴枯等3小時不見傳播妹　新北男下樓反見警哭求：放過我

▲男子開毒趴等不到傳播妹，下樓反被警察盤查抓個正著。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名李姓男子涉嫌長期吸食及販賣毒品，9日他在永和一家旅館找了傳播妹，並帶著97包咖啡包準備開毒趴大High一場，但叫的傳播卻遲遲不來，3小時候他下樓查看後，慌張模樣被巡邏警方發現，遭警上前盤查時在機車腳踏板隨身袋內獲毒咖啡包，他還一度哭著求員警放他一馬，詢後仍被依照毒品罪嫌送辦。

26歲的李姓男子9日早上8時許騎車到永和一家汽車旅館，準備召開毒趴，並打電話找了傳播妹來助興，他先在房內喝了兩包毒咖啡包後，等了3個小時，但傳播妹卻遲遲還沒到場，飢渴難耐的他急忙到旅館門口張望，不料此時轄區警方恰好巡邏經過，見李男神色慌張於是上前盤查。

據了解，員警盤查時李男正坐在機車上，經同意搜索翻查後，在機車腳踏板隨身袋內查獲毒咖啡包97包，經檢驗呈三級毒品反應。搜索過程時，李男還一度哭著求員警放過他，他表示毒品都是在酒店向一名少爺所購買，而毒品經測量總毛重為741.69公克，詢後依照毒品罪嫌送辦。

▼警方查獲97包毒品咖啡包。（圖／記者陳豐德翻攝）



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