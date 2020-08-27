路邊臭臭的...屏東警破喵喵工廠扣毒品反應爐　趁運毒車等紅燈前後包夾　

▲屏東縣內埔警方破獲新興毒品喵喵工廠及下游咖啡包分裝場，逮獲嫌犯。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉段沿山公路傳出濃烈刺鼻臭味，內埔警方研判有製毒工廠，經4個月追查，一舉瓦解從上游的甲基甲卡西酮製毒工廠、到下游的咖啡包分裝工廠的製毒集團，有效杜絕毒品流入市面。

▲▼製毒反應爐、桶裝化學製毒原料。



內埔警日前偵辦一起毒品案，溯源查知屏東縣萬巒鄉沿山地區一農舍，從遠處即聞到濃烈的化學刺鼻臭味，研判是製毒工廠，經蒐證完備後報請屏東地檢察署檢察官楊士逸指揮偵辦。

員警日前深夜在沿山公路埋伏，發現有一貨車載運製毒工具欲離去，見機不可失，遂尾隨該貨車，停等紅燈時前後包夾，當場查獲65年次的廖姓司機駕駛的貨車上有製毒反應爐6組及化學原料液體3桶，同步前往農舍搜索，查獲製毒工具1批及成品毒品甲基甲卡西酮（喵喵）及毒品先驅原料等物品（總重約2萬5312公克），帶回調查。

經警方緝鍥而不捨追查，掌握位於新北市新莊區的下游咖啡包分裝工廠，向屏東地院聲請搜索票後，前往新莊查獲67年次的林姓男子分裝毒品，查扣毒品咖啡包分裝工具1批及10包毒咖啡等物品，一舉瓦解整個製毒集團。

新興毒品常以各式新穎包裝及外觀吸引施用，加上毒品成分複雜，身體往往無法負荷多樣毒性，國內外更不乏施用新興毒品猝死的案例。

內埔警分局長蔡耀順表示，警方除加強網咖、KTV等青少年易聚集場所巡邏臨檢外，會更積極強化打擊毒品能量、截斷毒品供應來源，以避免新興毒品戕害青少年身心健康，呼籲青年朋友切勿好奇嘗試，以免毀了健康，身陷囹圄。

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