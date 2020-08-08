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影／網路販售毒咖啡包遇警查緝！跳排水溝狂衝　慘...出口僅50cm

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局員警在網路巡邏時查出李姓男子以暗語兜售毒咖啡包，員警佯稱是買家約出交易，7日晚間在桃園區某公園進行交易時，員警見李男掏出毒咖啡包時表明身分，李卻轉頭逃逸跳入一旁大排水溝逃逸，員警也鑽入水溝自後追緝，因排水溝最後僅剩0.5公尺高度，李因無路可走最後乖乖束手就擒，警方在其身上搜出毒咖啡包等證物，全案依毒品罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園警分局員警7日在網路察覺李姓男子兜售毒咖啡包，佯稱買家約出交易，李男察覺買家是員警後跳排水溝逃逸因無路可走束手就擒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局員警7日在網路察覺李姓男子兜售毒咖啡包，佯稱買家約出交易，李男察覺買家是員警後跳排水溝逃逸因無路可走束手就擒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局員警7日在網路察覺李姓男子兜售毒咖啡包，最後跳入排水溝逃逸，員警也鑽入排水溝進行查緝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局員警7日在網路察覺李姓男子兜售毒咖啡包，最後跳入排水溝逃逸，員警也鑽入排水溝進行查緝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局同安派出所最近在網路巡邏，發現23歲的李姓男子以暗語兜售成分不明之毒咖啡包，以每包約4百元價格兜售，員警佯稱是買家約出在桃園區莊敬路某公園進行交易，7日晚間8時20分許，李男現身掏出毒咖啡包準備交易時，員警立即表明身分欲進行拘捕，李男卻轉身逃逸。

▲桃園警分局員警7日在網路察覺李姓男子兜售毒咖啡包，當場起出毒咖啡包12小包等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局員警7日在網路察覺李姓男子兜售毒咖啡包，當場起出毒咖啡包12小包等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

李男在公園裡狂奔，大批員警自後尾隨，李男情急下跳進約1層樓大排水溝企圖逃逸，員警也鑽入排水溝追緝，李男鑽到最後僅剩約0.5公尺高度無法再深入，因無路可逃最後束手就擒；員警在其身上起出12包成分不明之毒咖啡包等證物，李男偵訊時對毒咖啡包來源支吾其詞，不願說清楚，全案依毒品罪嫌移送桃檢偵辦。

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