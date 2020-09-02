辦同志毒趴「醫院交易」辯：教安全用藥　型男愛滋管理師下場慘

▲邱智浩在販毒案爆發前，形象相當正面，不時在講座中講解同志文化，及宣導安全性行為。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者羅志華／台北報導

前聯合醫院愛滋個案管理師邱智浩，於2018、2019年任職期間，多次販賣毒品給戒毒患者，甚至還曾在醫院內交易，另外，邱智浩也涉嫌在家辦同志趴時，提供毒品供人吸食，北院日前依販毒、未遂多次犯行，判邱男6年8月徒刑。

邱男遭逮後坦承犯行，律師於審理時表示，邱男在戒毒管理時，發現個案花大錢買毒，且施用毒品的方式也相當危險，才會想藉賣毒，「教導」他們安全施用毒品的方法。

法官認為，邱智浩身為個案管理師，應幫助病患戒毒，但他不僅在住家內開趴供毒，又多次賣毒給不同對象，犯行沒甚麼好可憐的，不過考量他認罪，在販毒未遂部分予以減刑，綜合他多次販毒、未遂犯行，判刑6年8月徒刑。

邱智浩在爆出本案前，形象相當陽光正面，也不時在講座中介紹同志文化、教導安全的性愛知識，但警方於2019年10月偵辦毒品案時，查出藥頭是當時在聯合醫院任職的邱智浩，經一陣埋伏跟監後，於11月趁他搭機返台時逮捕，並在他家中查獲安非他命、吸食器。

邱智浩遭逮時，稱他主辦的同志趴參加者條件優質，在圈內評價不錯，放在家裡的毒品中，有一部分是他的，其餘則是替他人團購。

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