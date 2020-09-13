陳時中爭取COVAX疫苗「確保分配」　蘇益仁：太晚了

▲陳時中表示近期將與COVAX簽約。（圖／記者宋良義攝）

記者張靖榕／綜合報導

衛福部長陳時中日前表示近期將與國際重要平台「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）簽約，確保台灣分配到一定的疫苗採購。不過大國搶入加上牛津疫苗暫停試驗，前疾管局局長蘇益仁認為，台灣現在才採取行動太晚了。

陳時中12日下午出席EuroAsia 2020暨2020急重症聯合學術年會，受訪時表示除與國際各場預購，也會和COVAX簽約，確保台灣在公平公正的平台分配到一定疫苗。他表示以請律師陪同與賣方接洽，不過賣方要求保密，因此身分、洽談情況皆在保密前提下進行。

▲蘇益仁此前也認為台灣研發疫苗的進度有些慢了。（圖／記者洪巧藍攝）

根據《聯合報》報導，蘇益仁認為台灣已經晚國際3個月，現下疫苗研發速度最快可能11月就推出，屆時國際入境條件可能新增「已接種疫苗者」等，對台不利，而且冬天已經不遠，第2波疫情可能襲來，現在採取行動太晚了。

此前《ETtoday新聞雲》在學術年會與各家媒體聯訪，陳時中還談到除了國際疫苗供應，國內疫苗也在研製當中，相對順利也令人期待，不過以往10年研製時間壓縮到1年以內，可能會以緊急授權方式使用。緊急授權代表因應緊急情況以實驗基礎和科學證據判斷能否緊急使用，這項方法是當前國際主流方式。