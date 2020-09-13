「MIT、MD」國家隊雙鋼印口罩曝光　9/17起「這通路」優先買到

▲雙鋼印口罩曝光。（圖／翻攝善存科技臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

為方便民眾辨識國產醫用口罩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，9月17日開始生產的國家口罩都要打上「MD」（醫用，Medical Device）及MIT（Made In Taiwan）。而「口罩國家隊」的桃園善存科技公司製作的雙鋼印口罩成品也曝光。

善存科技12日晚間在臉書表示，身為國家隊成員，目前新版雙鋼印口罩出貨必須優先全部產能繳交政府徵收，供實名制領用，一般經銷通路只能先用製造日期是在2020/9/17以前生產的非MD雙鋼印口罩出貨。

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善存科技說，因目前庫存及產能因素短期，可能無法作全面性的供貨，請各位消費者見諒，若有購買到製造日期是2020/9/17前生產、無MD雙鋼印口罩的消費者，也請放心本公司產品都是合格100%台灣生產製造，也絕無委外生產，都是在善存科技合格認證工廠內生產的，請消費者放心購買使用。

▼善存科技公司製作的雙鋼印口罩。（圖／翻攝善存科技臉書）

善存科技表示，在新舊模具生產交替階段造成的供貨不足問題，請消費者見諒，本公司身為口罩國家隊成員，必須配合指揮中心的生產徵收調度安排，請大家齊心為台灣防疫團隊加油。

食藥署預告「平面式醫用口罩標示應刊載事項」，規範自9月17日起需強制於口罩本體、距離邊緣1.5公分內逐片以鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」；示之字高不得小於0.4公分，但不包含醫用N95等級以上、非平面及專供外銷的醫用口罩。

陳時中11日表示，未來市售醫用口罩盒裝或最小包裝，均須標示產地與醫用，9月17日起自藥局販售的實名制口罩，都應有MD、MIT鋼印；四大超商實名制口罩因採預購制，第17期（9/28-10/11）才有辦法供應，民眾如果預購第16期（9/14-9/27）口罩，但仍堅持要領取有新鋼印者，可延至第17期領取。

陳時中說，雖新制上路後，沒有鋼印的口罩依然可繼續販售至12月17日，但若業者認為國家政策會造成已生產口罩在市場上競爭力相對薄弱，可以在期限之後把未賣完的口罩報請指揮中心徵用，只要檢驗合格，就會列入戰備庫存。指揮中心近期也會針對藥局、郵局庫存量進行回收，粗估約有6000萬片。

▼國產口罩辨識3要訣。（圖／食藥署提供）