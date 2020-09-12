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花蓮好幸福！婦嬰照護再加4項　7大好孕禮送給新手爸媽

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▲▼婦嬰照護2.0-七大好孕禮記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

婦嬰照護2.0-七大好孕禮記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮積極推行婦幼照護三政策，縣長徐榛蔚11日出席「婦嬰照護2.0-七大好孕禮」記者會，並宣布擴充「母血唐氏症篩檢」、「妊娠糖尿病篩檢」、「百日咳疫苗」、「泌乳諮詢門診」等四項婦嬰照護方案，提升花蓮縣孕產婦及新生兒全方位照護，全力將花蓮打造為一座充滿愛的城市。

徐榛蔚上任後結合縣內11家產檢醫療院所、13家衛生所、花蓮縣助產師助產士公會及華人泌乳顧問協會，共同推動「高風險孕產婦健康管理」、「婦嬰照護營養券」及「新生兒先天性代謝異常疾病篩檢」等婦嬰照護三大方案。今年爭取花東基金經費，擴充「母血唐氏症篩檢」、「妊娠糖尿病篩檢」、「百日咳疫苗」、「泌乳諮詢門診」等四項婦嬰照護方案，提升花蓮縣孕產婦及新生兒全方位照護。

▲▼婦嬰照護2.0-七大好孕禮記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，「七大好孕禮」是送給所有新手爸媽的禮物。

花蓮歷年嬰幼兒死亡率較全國為高，分析原因為早產及先天性異常最高，其次不規律產檢孕婦居五成，因此，加強孕產婦產前照護及管理、鼓勵孕產婦規律產檢為主軸。為提升孕產婦孕期之照護品質，補助孕產婦產檢自費項目，服務內容：提供於花蓮醫療院所接受產檢之每一位孕產婦，建議於孕期11-21週進行二指標母血唐氏症篩檢，補助篩檢費用1,000元（如選擇四指標篩檢需另自費800～1,500元，依各院收費為主）；孕期24-28週接受妊娠糖尿病篩檢，補助篩檢費用100元；孕期28-36週接種百日咳疫苗（Tdap），補助接種費用1,400元；以上3項即日起開辦。

另補助經轉介有母乳哺育困擾之高風險孕產婦（如未成年、低收／中低收入戶、妊娠糖尿病／高血壓及產後憂鬱）等母乳諮詢費用。為持續佈建照護網絡，衛生局亦同步規劃建置婦幼照護數位平台，正與資訊廠商、醫療院所及華人泌乳顧問協會洽詢資訊平台建置、資源轉介及申請流程等前置作業，預計於2021年上線。

▲▼婦嬰照護2.0-七大好孕禮記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

現場頒發感謝狀。

目前花蓮參與婦嬰照護服務之醫療院所包含台灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院、佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院、台北榮民總醫院玉里分院、國軍花蓮總醫院、佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院、江昌雲婦產科診所、李學智婦產科診所、愛婦產科診所、惠生婦產科診所、黃港生婦產科診所、邱明秀助產所、13鄉鎮市衛生所、花蓮縣助產師助產士公會及華人泌乳顧問協會，在各合作網絡齊心努力下，使得新生兒死亡率由2018年8.3‰下降至2019年5‰，因此記者會現場也特別頒發感謝狀，給予花蓮縣政府最大的支持與協助。

▲▼婦嬰照護2.0-七大好孕禮記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

帶著兩位寶貝來到現場的育嬰爸媽翁琮信、楊若嵐分享他們婚後的育嬰點滴。

徐榛蔚提到，面臨全球性少子化，每一個新生命都是國家未來的生力軍，「七大好孕禮」是花蓮縣政府送給所有新手爸媽的禮物，有完整專業的醫療團隊作為媽媽及寶寶的後盾，企盼藉由推動全國首創婦嬰照護方案，確保每對父母都是在妥適的環境下，生育健康聰明的孩子。同時，感謝衛生局夥伴以及所有醫療院所給予花蓮縣政府最大的協助，也感謝縣議會的支持，讓政策得以持續推行。

記者會也特別邀請帶著兩位寶貝來到現場的育嬰爸爸翁琮信、育嬰媽媽楊若嵐分享他們婚後的育嬰點滴。「我在花蓮好幸福！」若嵐媽媽分享，她和先生在2018年帶著一歲不到的大女兒來到花蓮定居，每一次的產檢護理師都給予很多衛教資訊，還有營養券以及產後到宅關懷等，讓身為新手媽媽的她非常的溫暖也很安心。

►我沒有遲到，是時間遲到了！
 

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