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金門長者好福氣！65歲↑即日起「免費接種」新型13價肺炎疫苗

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▲▼金門縣65歲以上長者即日起可免費接種新型13價肺炎疫苗。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣65歲以上長者即日起可免費接種新型13價肺炎疫苗。（圖／記者林名揚翻攝）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

金門人福利又多一項！金門縣政府11日宣布，設籍於金門縣65歲至74歲長者，可免費接種新型13價肺炎鏈球菌疫苗。金門縣長楊鎮浯進一步指出，75歲以上長者可再銜接疾管署公費肺炎鏈球菌多醣體疫苗接種，希望透過預防醫學和公衛醫學，逐步改善醫療環境，提升醫療量能。

國人十大死因肺炎常年排名第三，也是金門縣十大死因的第三位。肺炎鏈球菌常侵犯65歲以上長者，易引發敗血症、腦膜炎及肺炎等嚴重疾病。金門縣為維護高風險年齡層之健康，11日起推動65歲至74歲長者接種新型13價肺炎鏈球菌疫苗，75歲長者再銜接疾病管制署之公費肺炎鏈球菌多醣體疫苗接種，讓長者受到全面保護。

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▲▼金門縣65歲以上長者即日起可免費接種新型13價肺炎疫苗。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣65歲以上長者即日起可免費接種新型13價肺炎疫苗。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣政府指出，目前65歲以上長者接種流感疫苗已納入中央常規接種對象；為降低65歲以上長者因感染肺炎鏈球菌導致嚴重的併發症或死亡，積極維護民眾健康，減少醫療費用支出。金門縣自9月11日起全額補助65歲至74歲長者免費接種新型13價肺炎鏈球菌結合型疫苗。

▲▼金門縣65歲以上長者即日起可免費接種新型13價肺炎疫苗。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣長楊鎮浯。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣政府表示，目前配合執行疫苗之合約院所為衛生福利部金門醫院、本縣各鄉鎮衛生所及合約診所。提醒預前往接種之民眾記得攜帶身份證及健保卡，相關資訊可撥打金門縣衛生局洽詢電話330697轉609莊小姐、諮詢專線﹕330751，各合約院所接種時間已公布於金門縣衛生局網站(網址﹕http://www.kmhb.gov.tw/)供民眾查詢。

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