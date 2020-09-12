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影／桃園「反瘦肉精公投連署」 江啟臣：有信心完成第一階段連署

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記者沈繼昌／桃園報導

針對蔡政府將於明年元旦開放含有萊克多巴胺瘦肉精的美豬、美牛進口來台，國民黨發起公投連署，國民黨主席江啟臣12日前往桃園市蘆竹區南崁傳統市場與多位黨籍立委、市議員高喊反黑箱、護食安等公投連署口號，江啟臣表示，蔡政府僅憑一紙行政命令就開放美豬美牛進口，不顧國人健康，國民黨在全台22縣市發起公投連署，呼籲國人一起捍衛食安，有信心達成第一階段連署。

▲國民黨主席江啟臣等人12日上午在蘆竹區南崁市場參加「反瘦肉精公投連署」，呼籲大家一起捍衛國人食安。（圖／記者沈繼昌攝）

▲國民黨主席江啟臣等人12日上午在蘆竹區南崁市場參加「反瘦肉精公投連署」，呼籲大家一起捍衛國人食安。（圖／記者沈繼昌攝）

▲國民黨主席江啟臣等人12日在蘆竹區南崁市場與豬肉攤商一起參與反瘦肉精公投連署。（圖／記者沈繼昌攝）

▲國民黨主席江啟臣等人12日在蘆竹區南崁市場與豬肉攤商一起參與反瘦肉精公投連署。（圖／記者沈繼昌攝）

江啟臣上午11時抵達蘆竹區南崁傳統市長，包括立委呂玉玲、魯明哲、萬美玲、張育美與桃園市議會議長邱奕勝等多位黨籍民代都到場聲援，江啟臣指出，一早看到公投連署有厚厚兩疊，預計這兩天就會有上萬的連署單，有信心可以完成第一階段公投連署，之後會送到中選會，大家知道還有幾天可以安心吃魯肉飯嗎？還有多少天可以安心買豬肉製品嗎？目前僅剩110天，因為蔡政府用一紙行政命令，不經過立委審查、不問產業意見，不管社會共識就直說要開放，根本不顧人民健康。

▲國民黨主席江啟臣與多位黨籍立委民代在蘆竹區南崁市場參與反瘦肉精公投連署。（圖／記者沈繼昌攝）

▲國民黨主席江啟臣與多位黨籍立委民代在蘆竹區南崁市場參與反瘦肉精公投連署。（圖／記者沈繼昌攝）

江啟臣呼籲，明年1月1日就要開放含有萊克多巴胺瘦肉精的美豬美牛來台灣，而且是全豬含內臟，我們必須要反黑箱、要民主，由公民投票方式直接展現人民的意志，所以國民黨發起護食安的公投，反對政府進口美豬美牛。

▲國民黨主席江啟臣等人12日在蘆竹區南崁市場宣導「反瘦肉精公投連署。」（圖／記者沈繼昌攝）

▲國民黨主席江啟臣等人12日在蘆竹區南崁市場宣導「反瘦肉精公投連署。」（圖／記者沈繼昌攝）

江啟臣強調，蔡政府無法做好管理，連口罩都管不好，市面上最近還出現仿冒國家隊，一案接一案爆發，含有瘦肉精的豬肉進來該怎麼辦？國人平均每年每人要吃下約36公斤豬肉，牛肉6公斤，豬肉食用量是牛肉的6倍以上，家庭主婦應該更清楚，將來開放美豬進口是全豬，包括內臟含有瘦肉精，這對人體傷害更大，如此嚴重下，政府卻不顧人民健康，只顧著政權，讓我們用公投來捍衛食安，自己來作主，不是民進黨來做主。

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