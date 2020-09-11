東沙島周圍都是解放軍雷達光點？　前艦長分析2大可能性

▲解放軍9日、10日連續進入台灣西南海域防空識別區。（圖／外交部提供）



記者林彥臣／綜合報導

解放軍兩9日、10日連續進入台灣西南海域防空識別區，甚至傳出雷達光點顯示東沙島遭到包圍，情況一度緊急，參謀總長黃曙光立即進駐衡山指揮所。國防部方面已經說明東沙並未遭到包圍，不過前新江艦長呂禮詩在臉書發文分析，雷達上的光點極可能是「脈衝調變干擾」（pulse-modulated jamming）造成。

解放軍兩棲部隊9日在南海操演，並且搭配大批機、艦部隊集結出海，雷達光點布滿東沙島周邊，不過國防部僅證實，對岸軍機當天上午確實有侵擾行動，但所謂「包圍東沙」是錯誤訊息。

▲東沙島周圍充滿雷達光點，可能與「脈衝調變干擾」有關。（圖／摘自內政部網站）



呂禮詩研判，若是海上民兵，因為船速不如軍艦、會提早出發，這種大規模的海上集結很難不被衛星及來往於南海的美軍海上巡邏機發現；但如果空中兵力有運8（9）隨行，就不能不考慮電子攻擊（Electronic Attack, EA）的可能性。

呂禮詩表示，報導指「雷達上的光點幾乎把東沙島團團包圍」的描述，極可能是脈衝調變干擾。因為解放軍目前具有電子攻擊的除了運8干擾機外，在各型戰機加掛電戰筴艙後，也可以進行伴隨式（escort Jamming, EJ）或旁立式（stand-off jamming, SOJ），且無人機也須一併列入考量。

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