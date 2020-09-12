奧勒岡州小鎮「燒成平地」…數十人失蹤！美西野火損失是往年2倍

▲美國奧勒岡州野火摧毀多個小鎮。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國西部奧勒岡州爆發數十場野火，已有超過440萬英畝（約17800平方公里）的土地被燒毀。州長布朗（Kate Brown）表示，現階段約有50萬人撤離家園，數萬居民流離失所，還有數十人在火場失蹤，目前無法掌握詳細人數。

布朗11日向記者表示，大火已經在奧勒岡州造成約15人死亡，但無法掌握確切人數，「到目前為止，州警估計有數十人失蹤，大部分集中在傑克遜郡、萊恩郡與馬里恩郡。」另外包含接到強制撤離命令的4萬人在內，該州有50萬居民都正在前往避難。

▲▼美國奧勒岡州梅德福郡（Medford）一處小鎮幾乎被燒毀成平地。（圖／路透）







奧勒岡州林業部門消防局長格拉夫（Doug Grafe）表示，當地消防員還在與16場大火搏鬥。氣象學家也指出，近期野火所造成的損失幾乎是過去一整年平均的兩倍，持續的高溫和乾旱早讓美國西部的數百萬棵樹木死亡，變成了大火的燃料，未來火勢的規模可能會更大。

▲美國西部野火消防員全數投入救災。（圖／達志影像／美聯社）



除了奧勒岡州以外，加州的「北部複合型大火」（North Complex Fire）也有十多人死亡與失蹤，甚至內華達山區附近的伯里克里克鎮（Berry Creek）幾乎被燒毀。布朗特郡的救難人員也在該地發現至少7具遺體。

許多居民在逃難時也和家人走散，住在火場附近的威廉姆斯（Jessica Williams）從DNA鑑定證實，她16歲的兒子約書亞（Josiah）逃生不及死亡，「他孤單一個人，一定很害怕，他拼命地逃，我的兒子是個聰明有愛的男孩，但他就這樣孤獨死去，想到他所經歷的一切，我的心都要碎了。」

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