菲律賓女孩「旭日旗」刺青遭南韓網友種族歧視　全國爆發反韓運動

▲菲律賓女孩貝拉因為刺青類似旭日旗，遭到南韓網友羞辱。（圖／翻攝自bellapoarch Tik Tok）



記者林彥臣／綜合報導

距離相當遙遠的菲律賓與南韓，近日兩國突然間互相槓上，一切的衝突只因為一位Tik Tok帳號擁有「1500萬追蹤者」的19歲菲律賓正妹網紅貝拉（Bella Poarch），貼出了自己身上的刺青照，讓人聯想到日本「旭日旗」，引發南韓網友的不滿，即使貝拉道歉之後，還是持續遭到羞辱、霸凌，導致菲律賓網友也群情激憤，發起抵制南韓運動。

根據菲律賓媒體ABS-CBN報導，貝拉發布了一則6日在Tik Tok上，發布了一則跳舞的影片，手臂上露出了類似旭日旗圖案的刺青，結果引起了大量南韓網友的質問，「你知道旭日旗圖案的含義嗎？」

貝拉回答，刺青的靈感來自一位美國歌手愛子（Jhene Aiko），因為她也有相同的刺青。

隨後這則影片遭到南韓網友病毒式的轉發，除了標註貝拉的名字辱罵她之外，還對菲律賓人發表種族歧視言言論，稱菲律賓人普遍平窮又沒有學問。

▲貝拉後來道歉了，但是南韓網友不但不原諒她，還種族歧視菲律賓人。（圖／翻攝自bellapoarch Tik Tok）



貝拉對此道歉表示，「很抱歉，我的刺青冒犯到到了其他人，我愛南韓，請原諒我，我不知道這個圖案背後的歷史意義，我會教育其他人」。

▲貝拉後來發布的影片，都避免刺青露出。（圖／翻攝自bellapoarch Tik Tok）



韓媒《朝鮮日報》則報導，來自菲律賓的反韓運動，因為遭受到我國人民的種族歧視言論刺激，現在正逐漸擴大，9日在Twitter上，已有950,000則帶有＃號的「Cancel Korea」推文發布，菲律賓民眾不僅抵制南韓、求南韓民眾道歉，並要求反對種族歧視。

在二次世界大戰期間，日軍使用16道光芒的旭日旗，從1905年後的幾十年，整個朝鮮半島都處於日本的統治之下，因此兩韓對於旭日旗都十分反感。

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