每天凌晨2點揉麵團！93歲王爺爺街頭賣饅頭　立委感動特地跑來買

▲93歲王爺爺街頭賣饅頭，立委湯蕙禎(右）特地前往買饅頭並問候。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

不願陣日獨居家裡，93歲老爺爺王相台北街頭賣饅頭30多年，事經桃園不分區立委湯蕙禎獲悉，11日親自前往買饅頭並和王爺爺話聊。湯蕙禎說，看到王爺爺身體健朗，品嚐其親手做的手工饅頭，真是好吃且價格便宜，讓他對王爺爺認真過每一天的生活態度，很是感動！

王爺爺，饅頭生意好嗎？湯蕙禎由助理人員陪同，到了王相賣饅頭的攤車，先是趨前親切的問候，耳聰目明的王爺爺笑著說：饅頭生意受到疫情的影響，雖差了些許，但日子過得去的。

原籍大陸河南的王相告訴湯蕙禎，他每天凌晨2點起床生爐、揉麵團，做好饅頭、蔥大餅、槓子頭後，推著攤車，一路步履蹣跚地穿越車流，來到延平南路、廣州街口，開始他一整天的工作。

王爺爺手工做的饅頭、蔥大餅、槓子頭，以老麵自然發酵，散發出自然的麵香，更有源自東北的堅持，每樣價格不用20元，真的是料實價廉。王爺爺目前獨自在萬華區西寧南路上租屋，週末休息而每天大約八點就會推著攤車擺攤，平時都是等攤車上的饅頭和大餅全部賣完才會回家，有時遇到老顧客，王爺爺也會親切的「買一送一」，而其賣饅頭的日子也已經過了30個年頭。

王相來台70年間從未結婚，退伍至今返鄉不到5次。問他賣饅頭會不會很辛苦？王爺爺告訴湯蕙禎，這樣的生活已成他的日常，每天擺攤可以認識很多人，說說笑笑快樂過每一天。據了解，本名「汪相」的王項爺爺因操著一口濃厚的河南腔，來台之初相關單位於身份証登記時錯將身分證寫成「王相」，致其在台70餘年，都以「王相」為名。

·用過都說好，回購率超高