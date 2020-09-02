軍人節前夕參訪陸軍206、269旅　湯蕙禎勉役男們把握軍旅生活經驗

▲湯蕙禎期勉役男們把握軍旅生活經驗。（圖／湯蕙禎服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

九三軍人節前夕，立委湯蕙禎2日前往陸軍新訓206旅及楊梅區高山頂的機步269旅，關心新訓役男的生活及實兵單位的訓練成果。湯蕙禎期勉新訓旅的受訓役男們，在四個月的受訓期間，將軍旅生活經驗，當做是難得的磨練機會，鍛鍊自己、充實知能、廣交朋友，累積人脈資源，成為未來進入職場的基石及珍貴的回憶。

▲▼湯蕙禎期勉役男們把握軍旅生活經驗。（圖／湯蕙禎服務處提供）

湯蕙禎同時也在單位幹部安排下，參觀了役男的餐廳、寢室及生活環境等設施。另在新訓旅與客家籍役男面談時，更是以客家話來問候與交談，讓客家籍的役男都感到十分熟悉與親切。對於機步269旅經常擔負著國軍重要的戰備演訓任務，部隊也依照步、砲、裝等單位屬性，從北到南從事著基地訓練與聯勇三軍演訓，湯蕙禎也肯定弟兄們捍衛著國家、保護百姓所做的努力。

另外，對於心輔議題，湯蕙禎委員表示：部隊的政戰幹部平時除應具高敏感度外，更要落實知官識兵，掌握官兵心緒、個人財務、感情、家庭及訓練適應狀況，秉持著同理心適時給予關懷及協助，方能使官兵保持健康身心狀態，迎接各項訓練課程。

湯蕙禎委員認為部隊管理方面，一定要與時俱進，基層透過以連為核心建立學習性組織，強化班排建制幹部責任，落實走動式管理，發揮組織能量，帶領部屬專注戰訓工作，從訓練中獲得成就感。

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