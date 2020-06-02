生日吃到飽！「婆婆嫌棄完只吃炒飯」回家餓喊：買饅頭　人妻高EQ回應讚爆

▲婆婆只吃炒飯，回家還喊餓！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「婆婆在想啥？」一名人妻崩潰透露，日前帶長輩去吃Buffet好料，卻被嫌棄亂花錢、食材不新鮮、餐點不衛生，無極限碎念一頓後，婆婆竟然只吃炒飯就好。更神扯的是，回家路途上，婆婆要求繞路買饅頭，直言「剛剛沒吃飽！」文章曝光後，底下網友對於原PO的作法，讚爆「EQ很高！換作是我早翻臉了！」

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》心累表示，日前特地買吃到飽餐券，要帶婆婆吃好料慶祝，怎料路途上，長輩劈哩啪啦狂碎念，「太遠很辛苦，又貴又不好吃！」當媳婦的原PO儘管翻了無數華麗白眼，也只能左耳進右耳出，隨後抵達餐廳，婆婆寧願餓肚子，就是不願意吃東西。

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只見老公連續選了幾樣菜，婆婆都不愛吃，只顧著對原PO嚷嚷，「少吃生魚片，少吃牛肉，別喝咖啡」，一邊還不忘碎念著「兒子賺的不容易，妳怎麼也不勸勸他？對先生不可以這樣...」然而這一頓飯明明是原PO買單，「餐券是花老娘的錢。」

好好的慶祝餐搞得烏煙瘴氣，而百種菜色中，最後婆婆勉為其難吃了炒飯，「是的，只有炒飯...雖然我白眼都不知翻了幾圈，但我還是選擇閉嘴。」更傻眼的是，回家的路上，婆婆要求繞路去買白饅頭，直言「剛剛沒吃飽，等下回家想吃點饅頭！」

此話一出，身為兒子的老公秒抓狂，忍不住回嗆自己的老媽，「給你拿魚，說人家沒煮熟；給你拿龍蝦，說人家不新鮮；把螃蟹肉挑好放在盤上，說這樣不衛生；豬肉太老，牛肉不吃，果汁太甜，茶喝了會睡不著。」

識相的原PO不敢加入戰局，一邊打圓場喊話「媽想吃啥就吃啥」，接著急忙下車幫買饅頭。殊不知上車後，「婆婆卻說不餓了」，回家路上瀰漫著尷尬的氣氛，最後老公森77去健身，只留下傻眼的原PO陪伴老人家一整天。對於這場鬧劇，原PO哭笑不得直呼，「婆婆在想啥？她是在搞她兒子吧？何苦呢？」

▲網友也看不下去！（圖／翻攝爆廢公社二館）



討拍文貼出後，網友們心有戚戚焉回應，「以後婆婆生日買饅頭在家裡慶祝就好～省錢不辛苦 不會不熟不新鮮」、「我懂妳的明白，沒有下次了」、「實質包紅包！再吃個小吃！這樣就貼老人家的心了！婆媳相處是要學習的！加油」、「媳婦不要跟去，只有老媽跟兒子，肯定什麼她都覺得好吃！這樣懂了嗎？」、「百般刁難，只為引起重視」、「還好老公還會生氣」、「老人其實都一個樣，我媽也是這樣，所以常常跟她起口角」。