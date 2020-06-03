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桃園市圖總館工程上樑　湯蕙禎：向中央將力爭前瞻第二期計畫

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▲桃園市圖總館工程上樑，湯蕙禎將向中央將力爭前瞻第二期計畫。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

▲桃園市圖總館工程上樑，湯蕙禎(右二)將向中央將力爭前瞻第二期計畫。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

座落於桃園中正藝文特區的「桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程」、3日舉行上樑典禮。出席典禮的不分區立委湯蕙禎指出，該工程是市長鄭文燦爭取第一期前瞻計畫推動執行，而桃園正進入大建設期，她將在國會持續向中央爭取前瞻第二期計畫，配合鄭市長推動的各項重大施政，建設桃園。

▲桃園市圖總館工程上樑，湯蕙禎將向中央將力爭前瞻第二期計畫。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

▲▼桃園市圖總館新建工程上樑。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

▲桃園市圖總館工程上樑，湯蕙禎將向中央將力爭前瞻第二期計畫。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

「桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程」、由市府投入約29億元預算，目前工程進度約27%，略為超前預定進度，主體工程以2021年10月完工為目標，並於2022年5月底精裝修完成；該建築物以「生命樹」為設計主軸，兼顧美學與環保，極具原創性，落成後將是桃園文化新地標。

桃園市立圖書館新總館總樓地板面積約5萬2,890平方公尺，其中圖書館棟為地上8層建物，涵蓋演講廳、會議室、文創市集、咖啡館、樂齡閱讀區、親子研習教室、青少年閱覽及一般閱讀館藏區、地方文獻區、多功能活動室、數位學習區級雲端書屋、行政辦公空間等。

電影院棟為地上5層建物，1樓為主題餐廳，2至5樓共設置8個影廳，圖書館棟及電影院棟透過2樓露台相互連結，更方便民眾通行；此外，圖書總館基地地下2層將作為停車場，預計提供 401 個汽車位及 410 個機車位，可協助紓解周邊生活圈停車空間不足的問題。

3日的上樑典禮由副市長李憲明主持，包含桃園市議會副議長李曉鐘、市議員余信憲、林政賢、黃家齊、陳美梅、蘇家明、市府工務局長賴宇亭、文化局長莊秀美、桃園市立圖書館館長唐連成、桃園區長陳玉明、春源鋼鐵公司董事長蔡錫奇、泰創工程公司董事長陳萬富、誠蓄工程公司總經理馮國祥等均一同出席活動。

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