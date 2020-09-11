23歲嫩妹揪閨蜜「免費美容」　1個月後貸款公司找上門：你們欠43萬！

▲女子做免費美容結果跳入詐騙陷阱。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

俗話說「天底下沒有沒費的午餐」，四川成都2名年輕女子卻自以為遇到天上掉餡餅的好康，結果吃了大虧！23歲的小蘭和小麗（化名）在做了免費的美容項目後，收到催款公司打來的電話，她們這才發現，自己名下欠債10餘萬元（人民幣，下同，約新台幣43萬）。

據《看看新聞》報導，小蘭去年9月結識一位的新朋友，自稱是溫妮莎醫療美容內部人員，還說可以為她爭取一個難得的美容整形「打版」機會。所謂打版，就是拿她們的照片去打廣告，這等好事無疑是天上掉餡餅，小蘭拉上閨蜜小麗一起享好康，兩人隨後也再三確認真的不需消費一分錢。

據兩人描述，在溫妮莎醫療美容醫院的要求下，她們幾乎一整天水米未進，在出現低血糖的情況下，工作人員要求草草簽下一些單據，她們當時並未發現、也沒被告知，其中有貸款的內容。

在做手術的幾個小時裡，小蘭和小麗的身份證、銀行卡等全部交由醫院保管，不過她們並未察覺有何不妥。結果在手術一個月後，有催款公司打來，她們這才發現，自己名下有貸款，金額高達十幾萬元。小蘭甚至每天接到幾十痛催債電話，且言語中不斷威脅她和她的家人，讓她相當崩潰。

▲美容院一夜收拾好包袱跑路。（圖／看看新聞）

對此小蘭和小麗感到相當憤怒，一起到溫妮莎美容院討說法，不過前臺接待人員稱，負責人都不在成都，無法處理此事。之後一名工作人員出面回應，稱他負責協調此事，貸款是當事人自己同意，還有證明刻了光盤交到派出所。

不過，小蘭出示一張貸款公司發給她的證明，上面的簽字並不是自己所寫，雙方一致協商到晚上9時，仍沒有結果，約定今（11）日上午繼續談。

意外的是，小蘭今早來到美容院時，只剩下空蕩蕩的大廳，桌椅板凳都搬空了，美容院疑似已經跑路。目前，小蘭已向合江亭派出所報案，警方正在調查此事。