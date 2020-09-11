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蒜價每公斤飆破300元比肉還貴　監委陳景峻申請自動調查

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▲國內蒜頭從七月開始一路每週漲價至今，昨日西螺果菜市場交易行情價每公斤均價300元，傳統市場蒜頭每台斤200元、蒜仁210元，大蒜如今物以稀為貴。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國內蒜頭價格飆漲，每公斤價格已飆破300元。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者林銘翰／台北報導

國內大蒜價格持續飆漲，產地交易價格破300元，甚至比雞豬肉昂貴，農糧署表示，主要是受新冠肺炎疫情關係，蒜頭進口到台灣發現很多帶土、發霉，卡在檢疫不合格，直接銷毀或退運所致。對此，監察委員陳景峻11日表示，此案有進一步瞭解之必要，他已向監察院申請自動調查。

國內大蒜採收期為每年2至4月，根據農糧署統計，台灣今年蒜頭種植面積達4712公頃，與往年無太大差距，但由於受到疫情影響加上進口蒜頭帶土無法通過邊境檢疫，導致蒜頭價格大漲，批發價每公斤漲破新台幣300元。

對此，陳景峻11日表示，近期蒜頭價格不斷飆出天價，台北農產批發市場9月9日蒜瓣批發價為每公斤380元，相較於今年初每公斤批發價170元，漲幅驚人。

陳景峻質疑，相關主管機關對於飆漲之蒜價，是否已主動調查、釐清其原因，以及有無採取相關因應措施，他認有進一步瞭解之必要，因此已向監察院申請自動調查。

陳景峻指出，蒜頭是重要民生食材，雖受限疫情進口量減少，但市場蒜價之漲幅是否合理，有無人為囤積炒作蒜價情形，有無盤商操控進口量、壟斷哄抬價格問題，主管機關產銷調控有無失職，以及有無行政上糾錯究責之必要，為瞭解實情他將深入調查。

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