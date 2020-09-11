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西班牙少年沒戴口罩！警察跪壓頸部　眾怒：這不是美國

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記者葉睿涵／綜合報導

一名14歲少年因為沒戴口罩，而遭員警逮捕。他首先被壓制在地，然後警察用膝蓋跪壓在他的頸部。儘管少年因為無法呼吸大聲慘叫，旁人也提醒員警不要壓得那麼用力，卻並未被理會。這樣的手法與6月引發美國種族示威的「佛洛伊德事件」類似，因此事發經過的影片被上傳網上後引發眾怒。

據英國《每日郵報》報導，這起疑似員警執法過當的案件發生在西班牙的埃布羅河畔米蘭達。8日，14歲的少年因為在公共場合沒有佩戴口罩，遭到員警逮捕。員警將少年壓制在地後，直接用膝蓋壓住頸部，還將臉壓在地上。少年被壓得無法呼吸，大聲慘叫，但員警並沒有鬆手或放輕力道。

旁觀的一名女性對警官大喊別壓得那麼用力，還將其稱為「施虐者」，卻未被理會。當增援趕至現場時，另一名員警向疑似少年母親的這名婦女索要身份證，並要求她提供姓名與地址等個人資料。她一再質問警方，為何要如此暴力執法，但她的疑問並沒有被解答。

▲美國,奧勒岡州,波特蘭,示威,佛洛伊德。（圖／路透）

▲美國佛洛伊德事件引發大規模抗議，西班牙網民警告警方要引以為誡。（圖／路透）

員警壓制少年的事發經過上傳網路後，引發眾怒。人們認為，這樣的壓制手法與今年6月發生的「佛洛伊德事件」類似。美國員警在壓制佛洛伊德時，將其跪壓在地超過8分鐘，導致他窒息而死。這起事件後來因種族問題，引發了大規模的抗議活動。

西班牙網友們在社交軟體上寫道，這裡不是美國，這名少年不過14歲，只因為沒戴好口罩就被警方粗暴地壓制在地，實在不合理。當地市政廳澄清，這部影片並沒有呈現事件的全貌，少年與母親是在試圖攻擊其中一名員警之後才被壓制的，希望人們在做出判斷之前先瞭解事件的全部情況。

目前警方並未就少年犯了什麼罪給出明確答复，但他已經被釋放，並正在等待刑事調查。據報導，在影片中壓制少年的員警後來因臉部受傷請假。這名少年的親屬表示，警方接近少年時，他將口罩拉下戴在脖子上，不過他的母親只是輕拍了其中一名員警的背部，並沒有像警方所說的那樣對他們拳打腳踢。

 

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