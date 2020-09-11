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南投高中生涉性侵女同學2年！　網友加碼爆：去年就發求救文

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▲南投男高中生又爆一起性騷案，警方一併調查中。（圖／記者白珈陽攝）

▲南投男高中生爆出多起性騷案，警方一併調查中。（圖／記者白珈陽攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前南投縣一所高中遭網友於臉書社團《爆料公社》PO文踢爆，有男同學脅迫並性侵女學生，還拿拍下的畫面炫耀，事後更疑似仗著父親的警察身分要脅對方，消息曝光後引起輿論譁然。值得注意的是，似乎曾在去年9月，就有人在《Dcard》爆出這件事，讓關注這件事的網友更是不滿。

有網友日前在臉書發文指控，該名男學生就讀高一時，見女同學是弱勢家庭，竟性侵拍照，還威脅父親是某派出所長，要對女方家人不利。女學生心生畏懼，2年來多次屈從，怎料男同學變本加厲，不僅把照片給許多同學看，還到處炫耀分享。

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據悉，今年4月，女同學曾寫檢舉信給校方，雖然校方啟動性平機制，警方也有進行處理，但是事件如今才爆出，就有網友質疑是官官相護，因為男學生父親為事發分局派出所副所長。

就有人在分局官方臉書留言，指出在搜尋引擎上找「南投、性侵」等關鍵字，會跳出《Dcard》一篇2019年9月10日的舊文「派出所所長兒子高中欺負性侵同班女學生」，雖然目前點進去看會顯示「Oh！文章不見了」，不過文章預覽的部分還是看得到一些內容。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲目前該篇文章已經不見了。（圖／翻攝自Dcard）

該篇文章開頭指出「記者媒體需要大家重視，需要正義使者出來聲援，你們校長、官員都互相掩護拜託大家重視一下。南投縣XX高中目前高三的『O姓同學』，在高一時……」看看關鍵字，從南投、校長官員互相掩護，到男學生的姓氏，都和這次的事件一樣。網友就猜測，性侵案去年就爆出，但相關單位卻在今年4月才處理。

對此，受理性侵案的分局長澄清，該案報案時間點確實是在今年4月，《Dcard》文章目前已經下架，無法查證內文真偽性。另外，警方認為預覽內容和本次事件時間點不符合，指出發文當時，男學生應該是高二非高三，網頁訊息不一定屬實。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲《Dcard》去年曾有一篇相似事件的貼文。（圖／翻攝自Google搜尋頁面）

回顧本案，9日晚間有網友在臉書社團爆料，指稱南投一間高中的男同學就讀高一時，性侵家庭弱勢的女同學，還拍照威脅對方，要叫擔任警察的爸爸對她家人不利，女同學因為過度恐懼只好默默隱忍，沒想到對方竟變本加厲，將照片到處炫耀分享，讓女同學除了活在恐懼之中，還要忍受旁人異樣的眼光。

據調查，該男同學涉案不只這一起，他之前為追求別的女學生，在過程中疑性騷對方，造成女學生罹患憂鬱症，須服用藥物控制情緒，目前請假未到校；近日該名男同學也未到校，10日其父親為他辦理休學，校方正辦理作業中。

另外，10日晚間10時許，男同學的父親於分局臉書留言致歉「養不教、父之過」，他提到，沒即時出來說明是因為案件已在少年法庭審理中，法律的規定，因此不能擅自對外發表與案情有關的任何陳述，也不希望再造成對被害人的二度傷害，內心深感抱歉，「我絕無意掩飾兒子所犯下的過錯，該負的法律責任我也一定會要他承擔，對被害人該有的道歉我們也不會迴避。」最後懇請社會大眾給他們一個改過自新的機會。

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