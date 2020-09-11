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地藏王菩薩亭前被警攔查　褲子口袋「鼓鼓」…決定「當乖乖」

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▲屏東縣潮州警分局光華派出所長吳俊生、警員吳毅瓏查獲黃男持有安毒送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣潮州警分局光華派出所長吳俊生、警員吳毅瓏查獲黃男持有安毒送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州警分局光華派出所員警，日前執行夜間巡邏勤務時，途經潮州鎮台1線與三林路口時，騎機車欲超越黃姓男子的機車後載李姓男子，黃故意放慢速度，員警查覺有異，停在前方等他，他乾脆下來牽車，警方見狀盤查，在他身鼓的鼓口袋查獲6包安非他命，而緝獲的地點就在地藏王菩薩亭，錄音機不斷播放佛經音樂，訊後依毒品危害防制條罪嫌將移送法辦。

▲屏東縣潮州警分局光華派出所長吳俊生、警員吳毅瓏查獲黃男持有安毒送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲透明塑膠盒內裝6包安毒。

光華派出所所長吳俊生、警員吳毅瓏日前執行夜間巡邏勤務時，於21時39分巡邏行經潮州鎮台一線、三林路口恰巧正是路旁地藏王菩薩亭，寫著「地獄不同誓不成佛」，發現黃騎乘機車後載李姓男子騎在前方，決定超越黃的機車，但此時，黃男卻故意放慢速度。

吳所長察覺有異，停在前方要等黃騎機車過來，但黃反而下車不騎，與友人牽車向前慢行，因行跡可疑，吳所長攔下盤查，發現他褲子口袋鼓鼓的，請他拿出來，發現是一個透明方形塑膠盒，這時，旁邊的菩薩亭還不斷播放著佛經音樂，他立即坦承盒內是安非他命，共計6包，帶回調查。

偵訊時，黃坦承毒品是他所有的，另被他載的李姓男子尿液也呈現安非他命反應，訊後兩人依法送辦。

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