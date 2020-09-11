疫情無阻！南投茶博會續辦　中興新村10/9起飄「拾憶茶香」

▲2018南投茶博重現「曲水流觴」。（圖／翻攝自南投世界茶業博覽會官網）

地方中心／綜合報導

日月潭國際萬人泳渡是否照常舉辦，目前尚未定案，但是南投縣另一項年度盛會茶葉博覽會，已經確定不受疫情攪局，將在10/9至10/18於中興新村如期展開。

邁入第11年的「2020南投世界茶業博覽會」以「拾憶茶香」為主題，攤位增加至364攤，除了以往經典的黃金品茗館、小小茶師館、紅茶館、世界茶葉之旅等特色展館，還創新加入調茶比賽、巧克力咖啡節、山茗水袖-千人揉茶奉茶等活動，豐富茶博會的內容。

南投縣政府表示，今年因應疫情影響，活動展館皆移至中興大操場，共有2個入口和2個出口，入口處設有紅外線體溫感測儀，將嚴格管控人員進出，所有工作人員及展售人員都會配戴口罩，民眾入場也須全程配戴口罩，另外各展館都有配置額溫槍、消毒水等防疫器材，提供民眾一個安心的品茶環境。

而為了紓解茶博會場周邊的交通狀況，縣府也規劃假日的交通接駁車，出發點為縣立棒球場，中間停靠小巨蛋終點至中興郵局，所以遊客可將車輛停放在縣立棒球場、會展中心、中興小巨蛋等處，接駁場也會依序停靠接送，採免費接駁，民眾可多加利用。

至於日月潭國際泳渡宜否續辦，南投縣政府為求慎重，也已函詢中央專業意見，畢竟參加人數規模在刻意控制下仍高達約2萬人，不管辦或不辦，都得做好萬全準備蓄勢待發。