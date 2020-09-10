男高中生性侵女同學！草屯分局「189字控爆料不實」　網怒炸洗版

▲南投草屯分局。（圖／翻攝草屯分局臉書）

地方中心／南投報導

南投某高中9日遭到網友爆料，一名男學生仗著父親是警察的身分、脅迫並性侵同班弱勢女學生，消息曝光後引起輿論譁然，目前警方已經介入調查。對此，南投縣政府警察局草屯分局稍早在臉書張貼189字聲明控訴該則臉書爆料PO文不實，同於籲請民眾切勿在不知悉案情的情況下於網路上擅加留言，以免觸法。文章曝光後立即遭到大批網友湧入洗版。

草屯分局10日中午12時許在臉書以「臉書PO文不實 警方表示：依法處理」為題寫下189字文章，「昨(9)日夜間22時許，臉書用戶署名『金福生』在『爆料公社』臉書刊登呼籲新聞媒體重視、正義使者出來聲援等宣傳。本分局發現該PO文之後立即展開調查處置，針對臉書留言澄清本案已依法偵辦，並移請司法機關審理中。本分局已指派專人注意網路社群留言狀況，適時澄清警方依法辦理之立場，不因涉案對象而有所保留或是偏袒一事，請民眾不要在不知案情下，在網路擅加留言，以免觸法。」

文章曝光後大批網友立即湧入洗版，揶揄「2019年已經報警，為何2020才開始辦？」「好怕呀，警察大人，去年報案、今年爆出來才處理，很棒的效率」、「寧願派專人維護名聲也不願派人保護受害者？」「南投警先辦我啊！還威脅民眾不能留言」、「那可以先澄清一下為什麼不作為嗎？」「原來警察這樣處理，唉，官官相護」、「領牌做事慢吞吞還敢叫」、「現在就像炸彈一樣，爆了你們才注意到，那件事情去年就有了耶，是不是在打臉你們啊？」

▼草屯分局警方在臉書撰文指出該則爆料PO文不實。（圖／翻攝草屯分局臉書）