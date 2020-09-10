南投男高生性侵女同學！現況曝光…疑曾犯其他案件「一併調查中」

▲南投一名男同學遭爆料性侵女同學2年，還拍照到處炫耀。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

地方中心／南投報導

南投一間高中9日遭網友爆料，有男學生性侵同班弱勢女學生，事後更疑似仗著父親的警察身分要脅對方，不僅如此，男學生更拿著拍下的性侵照向其他同學炫耀、分享，整起事件因此曝光！據了解，該名男學生身有其他案件，目前警方一併調查中。

9日晚間有網友在臉書社團爆料，指稱南投一間高中的男同學就讀高一時，性侵家庭弱勢的女同學，還拍照威脅對方，要叫擔任警察的爸爸對她家人不利，女同學因為過度恐懼只好默默隱忍，沒想到對方竟變本加厲，將照片到處炫耀分享，讓女同學除了活在恐懼之中，還要忍受旁人異樣的眼光。

事件曝光後，引發外界關注！但原文卻被下架，讓網友忍不住質疑，是否是因男同學家中背景影響刪文。對此，轄區警方出面說明，強調「絕對沒有這回事，本分局嚴正執法依法行政維護公權力的立場，絕對不會因為當事人、當事人家屬的什麼身分徇私護短，有所偏袒，沒有能力也沒有權利能讓民眾下架刪文」。

轄區警方表示，一切依法偵辦，該案件4月受理、6月移送司法機關，也呼籲民眾，「絕對不要在社群網路上揣測或未經證實的留言，徒增困擾，甚至延伸出法律的問題」。

據了解，這名男學生個性開朗，是班上的中心人物，不過，他在此案件之前，疑也曾犯下其他案件，警方一併調查中。校方表示，男學生因「換班後適應不良」目前都在家休養，沒去學校上課。

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