她同意3萬元緩起訴　拒繳半年哭窮：癌末以為早一步會死才答應

▲罹癌婦人涉毒品案件答應繳錢換緩起訴，半年後哭窮「沒想到我還活著」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

62歲林姓婦人去年被警察查獲持有二級毒品安非他命，因無吸食事證，獲得檢察官處分緩起訴處分1年，並須繳交3萬元給國庫，但是林婦到限期為止，都沒付錢，還向檢方表示，自己罹患癌症末期，本以為行將就木，沒想到卻還活者，現在沒錢可繳罰金，台北地檢署因此處分撤銷緩起訴，等徹緩確定，將另行偵辦起訴。

林姓癌婦是在2019年9月25日深夜11點多的時候，在台北西門町附近，被警察查獲持有1包淨重0.047公克的安非他命，林婦聲稱是之前在台北市聯合醫院昆明院區附近撿到的，她也不知道是什麼東西，因為尿液送驗毒品反應呈現陰性，查無施用毒品情形，林婦同意繳交國庫3萬元代價，換取檢察官依持有二級毒品罪嫌，給予緩起訴處分。

但是在6個月繳錢期限屆滿後，林婦始終沒有繳錢，親友幫忙打電話向檢方表示，林婦本來以為自己癌症末期，馬上就要死掉了，所以隨口答應緩起訴條件，沒想到她到現在都還活著，希望檢察官仍降低罰金，但因林婦確實違反緩起訴條件，檢察官日前已經撤銷緩起訴，未來林婦恐將面臨持級毒品罪遭起訴的命運。

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