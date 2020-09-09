想復出？入獄前將製毒秘笈原料交待保管　害女友跟麻吉一起GG

▲台南市警一分局破獲安非他命工廠，查獲江姓犯嫌及安毒成品半成品原料、製毒手冊等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉義地檢署指揮台南市警一分局，分別於嘉義市西區、嘉義縣竹崎鄉、民雄鄉查獲製造安非他命毒品工廠，查獲涉案人江姓嫌犯等2人，並起獲製毒工具、原料及安非他命成品、半成品8公斤等物，警方發現犯嫌將製毒秘笈存在手機內，以利隨時精進製毒技術，全案偵訊後依毒品罪嫌送辦。

台南市警一分局於2020年初接獲有一製毒工廠情資，經查犯嫌藏匿於嘉義縣市一帶，即報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦，警方調查發現僅僅高職學歷之江姓主嫌，利用網路資訊模擬製毒方法，早於2020年3月至5月間，在嘉義縣民雄鄉一處出租公寓，以麻黃草提煉麻黃素，再以紅磷法製造第二級毒品安非他命，為求精進製毒品質，製毒過程中江嫌針對半成品拍攝多張照片，存放在自己的手機中，以利將來再次製造毒品改進參考之用。

江嫌因為案件通緝擔心日後自己遭逮，這批製毒工具、成品也被警察查緝，已先行將紀錄製毒歷程之手機交予另名江姓女子保管。在2020年5月中被警察查獲通緝入獄服刑前，再交代江女將所有製毒工具、原料、成品、半成品全部自嘉義縣民雄鄉租屋住處搬離，運送前往嘉義縣竹崎鄉杜姓友人租屋處寄藏。

案經台南市警一分局發動2次搜索，7月份持搜索票前往嘉義市西區執行搜索，當場查扣江姓女嫌持有液態安非他命5罐毛重共計1085公克及記錄製毒歷程手機，8月份再持搜索票前往嘉義縣竹崎鄉，再次查扣藏放杜姓友人住處之製造安非他命原料麻黃草、紅磷、錪、氯化納、硫酸、甲醇、甲苯等物，及製造工具冷凝管、加熱包、燒杯、鋼鍋等，和製成安非他命半成品、成品重7224.5公克，和製毒手冊1批。

嘉義地檢署檢察官於9月份親自提訊在監服刑江姓主嫌，江嫌原以為手機、毒品與工具等分別交給不同人保管、藏放在不同地點，天衣無縫，沒想到檢警細心追查，手機裏面的製毒照片反而成了鐵證，這下子，只能繼續待在監獄，面對更長的刑期。

市警一分局呼籲，毒品危害國人身心甚鉅，應拒絕毒品於千里之外，而且大部分管制藥品，具有不穩定性，稍有不慎即可能引起爆炸、火災產生嚴重後果，製毒運毒更是直接觸法，製造、運輸第二級毒品將面臨無期徒刑或10年以上有期徒刑之重罪，絕對不可犯。

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