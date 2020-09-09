通緝犯冒用弟個資辯「我變胖了」　被識破狂奔跳3米深圳溝

▲朱男通緝身份被識破，在大街狂奔，後面警員追捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名遭到通緝的男子，遇到警方盤查時，冒用小自己2歲的弟弟身份躲避查緝，正當警方使用人臉辨識系統，識破他的詭計時，他推開警員轉身落跑，還跳進3米深圳溝藏匿，警員不顧污穢跳入溝內將他逮捕，訊後遞解歸案。

7日晚間6時許，新北市淡水警分局水源派出所副所長藍富順及警員陳銘宣在執行巡邏勤務時，在北新路一段公車站亭發現朱姓男子眼神刻意避開，直覺有異上前盤查，朱男有恃無恐鎮定地提供個資。

▼朱男被警方逮捕遞解歸案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

就在警方輸入資料後，發現警用小電腦內顯示照片與朱男明顯長相不同，他還辯稱「我變胖了！」，但警員仍存疑地再用臉部辨識系統，發現朱男被屏東地檢署發布毒品通緝，朱男見事跡敗露，立刻推開警員轉身拔腿就跑。

雙方在大馬路追逐，朱男見警方窮追不捨，竟直接跳入3米深的圳溝內躲避追捕。警方15名支援警力到場後，不顧天色昏暗、溝內惡臭爛泥，跳下水展開搜索，順利在草叢邊逮捕朱男。

▼警員跳下圳溝追捕，褲子沾滿爛泥 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

朱男向警方表示，知道自己遭到通緝，才會跑到淡水投靠姊姊，還背自己小2歲弟弟的個資，企圖躲避查緝，沒想到仍被眼尖警員識破，訊後將他遞解至屏東地檢署歸案。

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