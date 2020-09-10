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快訊／動漫展秀「黑森林」辯只給男友拍　假Coser今起訴

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▲PF32「下空假Coser妹」現身！（圖／記者黃彥傑攝）

▲李女和駱姓男友遭警方傳訊後，仍稱自己是在拯救C圈「大方做自己」。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

23歲李姓女大生7月間在台北圓山花博公園的動漫展中，掀開裙子裸露赤裸下體讓民眾拍攝，李女事後在臉書表示只給男友拍攝，「沒什麼好道歉的」，後來又改口是在「拯救C圈」，「我們把偽善打破，大方做自己」，台北地檢署調查認定李女刻意裸露觸法，10日依公然猥褻罪嫌提起公訴。

PF(Petit Fancy)32亞洲動漫創作展於7月4、5日在花博舉行活動，是C圈(coser圈)的大事，李女在4日和駱姓男友一起到場，由駱男掌鏡拍攝，李女則戴著假髮做Coser打扮，在爭艷館前擠滿人的廣場，刻意掀開裙子、裸露下體供人拍攝。

▲▼同人展下空團拍！假coser妹「神隱1天」火辣回應了。（圖／翻攝臉書）

▲李女在動漫展上掀裙裸露下體被起訴公然猥褻罪。（資料照／翻攝臉書）

李女事後曾表示，當天原本只想給男友拍照，掀裙露下體是臨時起意的社會實驗，「沒什麼好道歉的」，另外又開臉書直播，爆乳趴在床上說自己要「拯救C圈」，並指目前C圈還有偽善者，有一部分人想要裸露，但有人愛看又愛嫌，「我們把偽善打破，大方做自己！」

案經網友提出檢舉告發，李女向警方表示，自己平時沒有習慣穿內褲，當天只想給男友拍照，駱姓男友也說，李女是因為轉身不小心曝光；但檢察官調查認定李女是故意在大庭廣眾下，裸露下體供人觀賞，足以引起一般人羞恥或厭惡感，因此依妨害風化罪章中的公然猥褻罪嫌起訴李女。

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