張綱維「擔心飛機防颱」求交保　免煩惱！MD-82下月拍賣

記者劉昌松／台北報導

遠航董事長張綱維因涉嫌掏空35.9億元遭收押，為求交保還向法官表示，希望親自解決遠航旗下飛機停放問題，以免颱風影響安全，但事實上，遠航因為積欠牌照稅、機場費等款項9600萬元，旗下已有3架飛機遭查扣，法務部行政執行署台北分署預計10月6日拍賣其中編號B-28017的MD-82型飛機，拍賣底價約672萬元。

▲遠東航空MD機隊中編號B-28017飛機將遭拍賣抵稅。（資料照／記者李毓康攝）

交通部在2018年底公告修正，要求民用客機機齡不得超過26年，國內首當其衝的，就是機隊老舊的遠東航空，MD-82型飛機，還有超級航空迷為此甘冒飛安風險，在搭乘隨時將被強制退役的MD-82機上拍照，因此被依違反《民航法》緩起訴處分1年。

而遠東航空2019年底因跳票2000萬元，公告無預警停飛，檢調介入調查，發現張綱為涉嫌掏空公司資產，讓公司持續使用全球幾乎沒人在用的MD老舊機隊，危害飛安，張綱維被起訴後，9月初開庭向法官求情稱，不明白自己為何被認定犯罪，幾個月失眠下頭髮都白了，希望法官能讓他2000萬交保，好出去協調債務、飛機放置問題，否則颱風來了可能會影響機場安全。

▲行政執行署人員共查封了3架遠航飛機，僅1架殘值足夠拍賣抵債。（圖／行政執行署台北分署提供）

不過張綱維所擔心的飛機，早在3月31日就處於無人維護狀態，行政執行署台北分署接獲遠航行政機關移送案件，得知遠航積欠牌照稅、房屋稅、勞健保費、《勞基法》罰鍰、機場服務費等國家債務9600萬元，除查扣現金900萬元外抵債，也查扣了3架飛機。

據了解，3架飛機價值經過鑑定，有2架已經被設定抵押，分別價值美金5千元美金、美金14萬元，都低於抵押權額，拍賣無實益，僅編號B-28017飛機，發動機序號P709726，鑑價結果是美金23萬元(約台幣672萬元)，將於10月6日公開拍賣，同時開放通訊投標。

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