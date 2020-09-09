通緝犯駕車「飄飄的」！作勢衝撞追捕員警...輪胎中彈自撞電桿

記者林悅／台南報導

40歲許姓公共危險通緝犯，8日晚上駕車行經台南市永康區振興路與成功路，因車行不穩被永康分局大橋派出所所長劉展志所率警網發現可疑，警方查出該車車主被通緝，警方欲攔查時，許嫌加速竄逃，卻失控自撞電桿落網，許嫌右腳受傷送醫，警方在車上起獲安非他命殘渣袋及吸食器，全案偵訊後依法送辦。

▲許姓通緝犯遇警攔查，拒捕駕車竄逃，失控自撞電桿落網。（圖／記者林悅翻攝）

警方說，永康分局大橋派出所所長劉展志，9月8日晚上帶班巡邏，晚上9時10分許在永康區振興路與成功路口發現1部自小客車，疑似酒駕行車不穩，且有交通違規情事，經查詢該車車號40歲許姓車主，目前因公共危險罪通緝中，立即上前攔停。

▲許男車輛被吊走。（圖／記者林悅翻攝）

許姓嫌犯遇警除未停車反而加速逃逸，經通報線上巡邏警力攔查並尾隨，永康分局線上巡邏員警於接獲通報，立即追查許姓嫌犯蹤跡並實施攔查圍捕，永康派出所林姓員警在永二街與二王路口鎖定許姓嫌犯車輛，於攔查過程因許姓嫌犯攔查不停並作勢衝撞員警，為免遭許姓嫌犯衝撞並危及一般民眾，隨即開槍朝該車輛輪胎射擊一發，惟許姓嫌犯仍不配合攔阻，往仁德方向逃逸，後經警網尾隨追捕，終於在仁德區土庫一街前，許姓嫌犯失控自撞路旁電線桿後，為員警查獲。

▲許男自撞後落網，警力戒護。（圖／記者林悅翻攝）

員警上前將該駕駛拉出，確認係許姓嫌犯後予以逮捕，並於車內起出安非他命殘渣袋及吸食器，許姓嫌犯撞車後右腳輕微受傷，送奇美醫院治療，酒測值0.03未超標。全案偵訊後依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦及歸案。

永康分局長呂世明呼籲，隨著時代科技的進步，犯罪終將難以遁形，若有觸法應早日坦然面對，以避免犯下更大的過錯，本案緝捕過程中員警大膽使用槍械，迅速逮捕犯嫌，壓制犯罪氣焰，以安定社會人心。

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