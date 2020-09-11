想練膽量！善心男「掏200元買6支筆」一用超悲劇　網笑：訓練新手

▲大學生賣的原子筆全部都是斷水的。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

一名網友表示，日前有2個自稱是大學生的男生打著「訓練自己賣東西的能力和膽量」的名號，向他販售原子筆。原PO覺得這樣的行為還不錯，所以就買了一小包，豈料打開包裝試用後，卻發現這6支筆全是斷水的，而大票網友看到後，也紛紛直呼，「詐騙集團在訓練新手！」

原PO在「爆怨公社」上發文表示，上上禮拜時，有2個自稱是大學生的年輕人到他的店裡賣原子筆；當時兩人表明這些筆都是自己批來的，一包共有6支，售價200元。

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這2個大學生也表示，因為想要訓練自己賣東西的能力和膽量，所以才會到店內叫賣。原PO得知後，覺得對方很有上進心很不錯，因此就買了一包，豈料拆開包裝試用後，竟發現這些筆全部都是斷水的，且沒有一支可以用，讓他無奈表示，「訓練賣東西之前，是不是要先學批貨啊？」

不少網友看到後，都覺得這是詐騙的手法，「愛心筆手段」、「那不是詐騙嗎」、「4支9元，真的是這個價錢，我同事看直播有買」、「訓練說謊」、「這筆的筆芯也太少，根本就是用過剩一半的吧」、「詐騙集團的儲備幹部」、「他確實訓練了販售能力跟膽量」。另外，也有網友大讚原PO的愛心，「你人真好」、「你好有愛心」、「您太善良了」。