女子沒口罩遭拒載！他掏藍色中衛助人　下秒「只要粉或黃」超錯愕

▲原PO想分享口罩給小姐，卻被嫌棄「不喜歡藍色」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

受到新冠疫情影響，國內實施搭乘大眾交通工具需戴口罩的規定，就有一名男網友等公車的時候，看到有位30幾歲的婦女沒戴口罩遭拒載，原PO就熱心地拿出實名制信封，問對方需不需要。沒想到小姐看了看，說自己不喜歡藍色，想要粉或黃色口罩，最候寧願不拿、繼續站在原地，讓男網友超錯愕。

「等公車時……前面一位30幾歲婦女沒戴口罩。」這位男網友在臉書《爆怨公社》貼文，說當時女子因為沒戴口罩，被公車司機「揮手斷捨離」，他見狀便拿出實名制信封、拉出口罩，打算要給對方一個。結果小姐的反應出乎原PO意料，「婦女說她不喜歡藍色的，問有沒有粉或黃的……最後，她沒拿，繼續站在原地。」

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男網友整個超傻眼，「沒等到結果，我的公車來了……沒為社會盡一份力，真的很抱歉！！！」可能是小姐挑口罩顏色的這件事情實在太荒謬，原PO還在《我是三峽人 iSanxia》、《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社》分享無奈的心情。

貼文一出，其他網友忍不住安慰原PO，「挑勒，有得戴就好，還挑勒」、「人家要給你就該偷笑還挑顏色」、「你這還是搶手的中衛口罩ㄟ……你的口罩一定在抱怨，不識貨，慢走，不送」、「挑什麼挑，人家給的還要挑」、「善良沒有錯，你只是遇到沒修養沒水準的人而已，就讓她慢慢等到對的顏色吧！」