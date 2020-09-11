窮人小確幸！他手做「懷舊零嘴」找不回童年感覺　網：南部還買得到

▲舊式雜貨店。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者黃可昀／綜合報導

每個人的童年都少不了柑仔店，裡面有一桶桶用透明塑膠罐裝的零食，5元10元就能買一個小朋友的快樂。一名網友透露，小時候家裡附近的雜貨店有賣琳瑯滿目的小東西，但他最懷念的不是雜貨店，而是一種叫做「椪糖」的零嘴，現在生活在北部，想吃也很難買到，那種樸實又簡單的味道令他至今難忘。

原PO在PTT表示，小時候住家附近常常有戲班搭起舞台演歌仔戲，底下擺滿一張張椅子，吸引大人小孩一起來看表演，同時還有一些老人會在舞台下方賣銅板價零食，讓他印象最深刻的就是現做的「椪糖」，僅用水、糖、小蘇打3種材料就能製成，原料雖然簡單，但製作過程相當有趣，小朋友看了都目不轉睛。

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由於他生活在北部，長大後就沒再看過野台歌仔戲，販賣椪糖的小販也沒再出現過，對他來說椪糖代表的是童年記憶，所以他曾在網路上搜尋做法，自己在家試著還原味道，「可惜自己做也找不到小時候那種感覺了，便宜的小東西，窮人的小確幸。」

網友指出，現在南部還買得到椪糖，偶爾會有攤販在路邊賣，只是年輕一輩幾乎都不會做了，大多是老人家在販賣，或是一些傳統藝術中心還買得到，「高雄的鼓山，平時一般民間就這東西了，不用等到歌仔戲廟會，只是不常做。」除了椪糖，其他人還列出很多懷舊零嘴，「想吃紅色鱈魚片」、「冰淇淋汽水」、「香煙糖酸梅的」、「條子杯杯超好吃」、「巧克力豆，壹圓七顆」、「大豬公、跳跳糖」。