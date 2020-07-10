「哩幾瑪滴兜！」古早味麵店鍋子空燒　警急死！終於找到在修車的阿嬤

▲煮麵的大鍋子一直空燒已焦黑，險些釀成火災。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

煮東西忘記關火而造成的意外時有所聞，只要有在使用瓦斯爐或多或少都有相關心驚膽跳的經驗。可能因此不小心把東西燒焦、又或是出門後急急忙忙跑回家，輕則可能產生濃煙虛驚一場，重則會釀成火災。日前玉里鎮觀音里高寮社區內一處古早味阿嬤麵店，長者熬湯熬到忘記，導致鐵鍋燒焦，濃濃黑煙於屋內亂竄，幸逢巡邏員警經過即時出手協助化險為夷。

花蓮縣警察局玉里分局觀音派出所所長林昭光、警員劉振德日前執行夜間巡邏勤務，21時許巡經高寮社區，有民眾向巡邏車招手表示，在阿嬤麵店有聞到燒焦的味道。兩警到達麵店四處巡視，雖未看到火光及濃煙，但確實聞到濃濃的燒焦味撲鼻而來，兩人深覺有異，立即找尋焦味來源。

▲員警在屋外用手電筒往裡頭一照，赫然發現爐火上有個煮麵的大鍋子不斷冒出黑煙。

員警從屋外抽風機的空隙看到有廚房內冒出輕煙，再用手電筒往裡頭一照，赫然發現爐火上有個煮麵的大鍋子不斷冒出黑煙，東西燒焦後鍋子不斷空燒。

▲員警聯絡到阿嬤後，進屋將爐火瓦斯關掉。

由於麵攤大門深鎖，員警擔心屋內有人睡覺，立即詢問附近住戶是否有人看到阿嬤外出或在屋內，最後終於輾轉聯繫正在玉里修車的阿嬤。在阿嬤的告知下，員警立即從屋外將窗戶打開爬進屋內，立即關掉瓦斯，免除了一場意外災害。

阿嬤表示，因為代步的機車故障，所以傍晚關店時便急忙地跑去玉里鎮修車，直到接到通知時才驚覺自己外出前竟然忘了關掉廚房正在熬煮的湯，真的非常感謝機警的鄰居及巡邏員警的果斷處置，即時防止了一場災害的發生，萬一要是真的發生了火災，高寮社區古早味阿嬤麵就吃不到了。

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