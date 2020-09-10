國家隊「豪品」進口陸製口罩偽裝MIT 　食藥署：研擬要求下架回收

▲彰化豪品公司負責人200萬元交保。（圖／記者唐詠絮攝）

記者嚴云岑／台北報導

口罩國家隊混充台製口罩再添一樁！豪品公司被查獲將中國製非醫用口罩，包裝成台灣製3D醫用口罩出售，雖然目前尚未發現混充於實名制販售，但食藥署表示，研擬依照《藥事法》第80條，對產品進行下架回收，也會請衛生局進行裁處，詳細回收品項之後才會公布。

經濟部與檢調日前查獲國家口罩隊「豪品」自大陸進口上千萬片陸製彩色立體口罩，在台混充台製醫用口罩販售，也因為產品都已下架，經彰化地檢偵訊呂姓負責人坦承犯行不諱，2百萬元交保。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署品質監督管理組科長李思鈺表示，食藥署在7月曾針對口罩製造廠進行不定期稽查，發現在GMP申報上有缺失，分別為製造、出貨紀錄沒有及時登錄，雖然後來有補送改善措施，食藥署也審核通過，但仍被經濟部查獲混充情勢。

自從加利實名制口罩混充事件爆發後，政府如何幫醫用口罩把關，成了各界關心議題。李思鈺提到，防堵非醫用口罩流入醫用，只能靠不定期稽查，未來也會嚴格執行。

李思鈺補充，豪品混雖未混充實名制，但其作為仍違反《藥事法》第57條，可依照92條進行裁罰，會請地方衛生局盡快對工廠做處置，但暫時不會勒令停工。下架品項也在研擬中，因混充的豪品口罩均為市售產品，食藥署會要求廠商提供退換管道，也須在網頁上公布相關訊息，以利消費者周知。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來